スケッチャーズが国内バスケ選手6名と契約…岡田侑大、大浦颯太ら最新モデルを着用

5月21日、スケッチャーズは、バスケットボールカテゴリー強化の一環として、日本で初めて国内プロバスケットボール選手とバスケットボールシューズに関する契約を締結したことを発表した。

今回契約が発表されたのは、岡田侑大（島根スサノオマジック）、大浦颯太（三遠ネオフェニックス）、狩野富成（サンロッカーズ渋谷）、小澤崚（SHIBUYA SCELFIDA EXE.）、樋口鈴乃（日立ハイテククーガーズ）、髙橋芙由子（三菱電機コアラーズ／FLOWLISH GUNMA）の6名。各選手は、スケッチャーズの最新バスケットボールシューズを公式戦やトレーニングで着用し、広告などにも登場する予定だという。

21日に行われた発表会には、契約選手の中から岡田、大浦、小澤の3名が参加。ゲストとして、タレントでスケッチャーズアンバサダーのLiLiCoさんも登壇し、スケッチャーズのバスケットボールカテゴリー強化に向けた取り組みや、最新シューズの特徴が紹介された。

スケッチャーズのバスケットボール契約選手には、NBAで活躍するジョエル・エンビード、ジュリアス・ランドル、OG・アヌノビー、ノーマン・パウエル、アイザイア・ハーテンシュタインらが名を連ねている。今回の契約により、日本のバスケットボール選手もそのラインナップに加わることになった。

岡田は「足を入れた瞬間のフィット感が良く、これだ！と思いました。シーズン60試合と長いシーズンになるのですが、疲労が溜まりにくく、靴のことで悩んだりもないですし、軽いので何試合しても疲れずに試合に臨むことができています」と着用感をコメント。

また、大浦は「バスケットボールはすごく切り返しが多いのですが、グリップがすごく効いていて、滑らず履きやすいです。僕はあまりスピードタイプではないのですが、スケッチャーズのシューズを履き始めてからスピードが速くなったように感じています。とても軽い点も、気に入っています」と語った。

契約選手の着用モデルは、スケッチャーズ公式通販サイト、スケッチャーズ ストア、スケッチャーズ取扱店舗で販売されている。





岡田と小澤が着用するスケッチャーズ SKX ネクサス（PRBK）

大浦が着用するスケッチャーズ SKX JE1（WBRD）

狩野が着用するスケッチャーズ SKX ネクサス（WBRD）

樋口が着用するスケッチャーズ SKX フルコート プレス（ORG）

高橋が着用するスケッチャーズ SKX フルコート プレス（BLK）

【画像】岡田侑大ら各契約選手の着用モデル