元ロコ・ソラーレの吉田知那美（34）は5月18日に自身のInstagramを更新し、夫で全日本スキー連盟アルペンスキーコーチの河野恭介さん（34）と野沢温泉を訪れたことを報告した。投稿では、夫に誘われて野沢温泉スキークラブのシーズン報告会に足を運んだことを明かし、大切な人がスキーに情熱を注ぐ理由の一端に触れた喜びをつづっている。

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公開された写真では、吉田と河野さんが野沢温泉スキー場のマスコットキャラクター・ナスキーを挟み、笑顔で寄り添っている。吉田は投稿で、夫がスキーに情熱を注ぐ理由の一端に触れ、「大切な人が、一体何を大切にしたくて、こんなにもスキーに膨大な情熱を注いでるのかの、その何かの一部を見せてもらえて」「私は全然関係ないのに泣きそうに」と素直な思いをつづった。黒の花柄ワンピース姿の吉田と、黒のポロシャツ姿の河野さん、ナスキーの大きな笑顔が並び、温かい空気が伝わる1枚になっている。

【画像】ナスキーを囲んで笑顔を見せる吉田（画像は吉田知那美公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「素敵な関係の夫婦だ！」「知那美選手の、どの写真を見ても綺麗で素敵です！！！」「最高にいいかも」「素敵です」といった声が寄せられている。