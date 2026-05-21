大相撲で元関脇で、タレントの豊ノ島（42）が5月17日、Instagramを更新。元バドミントン日本代表の潮田玲子（42）の自宅で開催されたバーべーキューの様子を公開し、その豪華な顔ぶれに大きな反響が寄せられている。

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「先日、増嶋家でBBQしました！」というコメントと共に投稿されたのは、潮田宅に集った豊ノ島や豪華なアスリートたちが笑顔を見せる集合ショット。ユニークな変顔をする豊ノ島の隣には、潮田の夫で元サッカー選手の増嶋竜也（41）が。さらに、元レスリング女子の吉田沙保里（43）、元バレーボール女子の狩野舞子（37）、迫田さおり（38）らが思い思いのポーズを決めている。

豊ノ島は、「そして、謎に私はさおりに人気！ さおりに挟まれてました！笑」「またやりたいなぁ。笑 (図々しくてごめんね。)」と充実した時間を過ごしたことをチャーミングにつづった。

【画像】潮田玲子＆増嶋竜也宅でBBQを楽しんだ豊ノ島ら（画像は豊ノ島のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「豊ノ島は男前だなぁ」「オリンピックメダリストの2人に囲まれるなんて豊ノ島さんやりますな～笑」「素晴らしい～～～！みんな仲良しチームですね」「寝てるところは隠し撮りされましたね」といったコメントが寄せられている。