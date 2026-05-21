カスタムで一気に味変！！【スタバ】の「限定ドリンク」

【スターバックス】では、フルーツ × ソーダの組み合わせが人気の「限定ドリンク」を4月24日より販売中。昨年、発売されたばかりにも関わらず、早くも人気ドリンクの仲間入りを果たしたフルーツソーダを、今年はカスタムで楽しんでみては？ そこで今回は、限定ドリンクを堪能する、おすすめカスタムを紹介します。

公式のおすすめカスタマイズ

シトラス果肉とソーダの組み合わせが人気の「チラックス ソーダ ゆずシトラス」。コーヒーや紅茶と違い、ソーダをカスタムするとなると、組み合わせ方に悩む人も多いはず。そこで試してみてほしいのが、「エスプレッソショット追加」で完成する、エスプレッソソーダ風のカスタムです。ソーダの爽快感とエスプレッソのほろ苦さで、キリっとした味わいを楽しめそう。

クラフトコーラが好きな人におすすめ

続いて紹介するのは、先ほどと同じ「チラックス ソーダ ゆずシトラス」のカスタムで、追加するのは「チャイシロップ」。「チャイ ティー ラテ」で使われる、スパイスの効いたシロップをチラックスソーダに追加すると、スパイスの風味が特徴的なクラフトコーラのような味わいに変化します。オリジナルの味にアクセントをプラスしたいときに、おすすめのカスタムです。

果肉を楽しむ贅沢フルーツティーに

昨年よりも果肉が増量した「チラックス ソーダ ストロベリー」。じつはこのドリンク、あるカスタムを組み合わせると、全く違う飲み物に変わると話題を集めています。そのカスタムの内容は、「ブラックティー変更」と「ホワイトモカシロップ追加」。ソーダをブラックティーに変更することで、爽快感のあるドリンクが、果肉入りの贅沢フルーツティーに変身します。

カスタムでここまで変わる！？

いちごミルクティーが好きな人に向けて、「チラックス ソーダ ストロベリー」のカスタムをもう1つ紹介。「ブラックティー変更」と「ホワイトモカシロップ追加」は同じですが、さらに「グリーンシトラスシロップ抜き」「氷少なめ」「ミルク追加」「ホイップ追加」「エクストラホイップ」でカスタムします。ホワイトモカシロップ・ミルク・ホイップで甘さとミルキーさが増した、リッチないちごミルクティーを味わえるはず。

フルーツ × ソーダが特徴の「限定ドリンク」は、カスタムとの相性抜群で、幅広い味わいが楽しめるドリンクです。【スターバックス】の公式サイトでも、おすすめのカスタマイズを紹介しているので、驚くような変化をぜひ一度試してみて！

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writer：河合 ひかる