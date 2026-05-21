暗めカラーでもこんなにオシャレ！【40・50代】首元すっきり♡「ナチュラルボブ」

ファッションもヘアスタイルも自然体が支持されるこの頃、惹かれるのは艶のある暗髪。一般的にダークトーンは重く引き締まった印象を与えやすく、ボブと合わせると沈んで見えることも。どちらも捨てられないなら、濃密な暗さを効かせる分、コンパクトなシルエットにこだわってみて。

メリハリを生むくびれライン

爽やかなショートボブは、もちろんそのままでもすっきりした印象ですが、襟足を生え際ギリギリまでカットしてタイトに寄せると、よりコンパクトなシルエットに。丸みとの対比でアウトラインにメリハリがつき、自然と頭の形が綺麗に見えそう。長めに残した前髪がカラーの重さに引っ張られないように、サイドは耳にかけて肌を覗かせて。

スリークに整えるのが今っぽい

暗髪ならではのツヤを際立たせるには、無駄を削いだミニマルなカットをスリークな質感で仕上げて。毛先をシャープに揃えつつ、扱いやすいように内側へ収まる流れをつけるのがポイント。顎のあたりを目安にしたレングスのミニボブは、今季のトレンドヘアとして鮮度の高さを与えてくれるスタイルです。

レイヤーひとつでふんわり変身

ここまで紹介したように、シンプル・モードといったテイストを連想させるスタイリングも素敵ですが、フェミニン派にとってはもう少し柔らかい雰囲気に寄せたいところ。顔まわりをレイヤーでエアリーに動かすアレンジなら、暗髪の凛々しさをキープしたまま女性らしさを補えそう。髪をふっくら見せたいときにも頼れます。

どの角度から見ても魅力的

耳より後ろにボリュームをもたせて高めに丸みを設定した、やや前下がりのミニボブです。後ろ姿はすらっと伸びる首が目立ち、反対に前から見るとシャープなラインによる輪郭カバーが目をひきます。全体をストンと落とすよりも、部分的に隙間を作って、季節に合う軽さを表してみて。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。