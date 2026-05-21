◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）

巨人は接戦を落とし、連勝が７でストップした。

相手先発は今季３度目の対戦となった山野。２回１死満塁の好機をつくったが無得点に終わり、０―３の３回は先頭・平山と吉川の連打をきっかけにダルベックの適時内野安打で１点を返していた。その中で１―３の５回は先頭の田中将に代打・キャベッジを送り、三塁内野安打で出塁。続く平山も死球で無死一、二塁となったが、吉川、泉口、ダルベックが凡退した。

山野には４月１１日に７回５安打２得点、５月６日は６回５安打無得点でいずれも巨人は黒星。今回は形こそつくったが、結果的に７回７安打１得点で崩しきれなかった。左腕は１２球団トップの６勝目。そのうち３勝を献上しているだけに次回対戦こそ完璧に攻略し、「Ｇキラー」として立ちはだかられるのは避けたいところだ。

交流戦前最後のカードとなる２２日からの阪神３連戦（東京ドーム）の相手先発は高橋、村上、才木が予想される。村上には今季２戦２勝だが、高橋、才木には今季土を付けられていない現実もあるだけに、小休止から切り替えて虎狩りに挑む。（田中 哲）

巨人・阿部監督「１本出ていれば全然また違った展開になっていたんだけど、こればかりは。みんな打とうと思ってやっているから。（先発の田中将は）今日はストレートに威力がなかったから。けど、悪いなりに何とかしのいでくれたんで。他のあとのピッチャーみんな頑張ってくれたんで。最後もこうやっていい粘りを見せて。明日につなげます」