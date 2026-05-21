「イケメンやないかい！」引退予定の人気ゲーム実況者、編集ミスで顔バレ 「まあいいか。引退するし」
ゲーム実況者のなるきさんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。「編集ミス」により素顔を公開したところ、反響を呼んでいます。
【画像】人気ゲーム実況者・なるきの素顔
X上では「びっくりしました！ww」「イケメンやないかい！」「こんなイケメンがあんなかわいい声出してるの…!?」「引退するからいいかは強すぎるw」「わざとかと思ってたらミスだったんだね笑」「逆に登録者増えそうw」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】人気ゲーム実況者・なるきの素顔
「びっくりしました！ww」なるきさんは「今日の動画編集ミスで顔映っちゃって終わったWWWWWWWWWWWWWWWWWW まあいいか。引退するし」とつづり、YouTubeのスクリーンショット画像を投稿。ゲーム画面の中央下側に、素顔のなるきさんが写ってしまっています。マスクを着けていても分かるイケメンっぷりにはファンも反応。
5月31日をもって引退4月29日の投稿で「私なるきは、2026年5月31日をもちまして活動を引退することになりました」と発表したなるきさん。同日、YouTubeに公開した動画では、理由をはじめとした詳細を語っています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)