大村市にカジノを含む統合型リゾート施設＝「IR」の誘致を目指し、地元の経済界などが協議会を設置することになりました。

商工会議所の関係者が園田市長を訪問し、顧問への就任を要請しました。

大村市役所を訪れたのは、大村商工会議所の中村 人久 会頭らです。

園田市長に、8月に設置を目指す「大村湾グリーンIR誘致検討協議会」の顧問への就任を要請しました。

（園田 大村市長）

「謹んで顧問に就任させていただく。皆さんと一緒に同じ協議会の立場で、議論や研究を進めていければ」

IRを巡っては、2014年から県が「地方創生の起爆剤」として、ハウステンボスへの誘致を推進、来年秋頃の開業を目指すとしていました。

しかし…。

（大石知事(当時)）

「国へ認定申請を行ったIRの区域整備計画について、要求基準に適合しないため、認定を行わないこととするという審査結果が発表された」

国が設置した委員会は、2023年12月、資金調達や事業の継続的な実施の懸念から、整備計画を “不認定” としました。

大村商工会議所は、インバウンドの取り込みを図るとともに県全域の活性化につなげるため、IR誘致を推進するとしています。

（大村商工会議所 中村 人久 会頭）

「大村の競艇事業がかなり好調で、収益が市民のため、まちづくりに役に立っている。IRのカジノ構想も受け入れやすい土地柄で、うまく利用して県の発展に努めていきたい」

（園田 大村市長）

「長崎県としての、大きなまちの課題も解決していけるような、まちの活性化をもたらすようなものが、IRでこれは起爆剤だという認識で、理解し協力いただきたい」

IRの設置場所や開業時期などは、協議会で検討を進め、年内に県に対して誘致構想を提案する方針です。