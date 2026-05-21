「軽井沢は感慨深いよね」島袋聖南、息子とのお出かけショットを公開！ 「相変わらずお2人とも可愛い」
モデルの島袋聖南さんは5月20日、自身のInstagramを更新。息子とのお出かけショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】島袋聖南＆息子のお出かけショット
ファンからは「相変わらずお2人とも可愛い」「聖南ちゃんとぴよくんのお顔が可愛い」「どんな時も可愛すぎます」「美しい」「軽井沢は感慨深いよね」「懐かしい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】島袋聖南＆息子のお出かけショット
「久しぶりの軽井沢」島袋さんは「久しぶりの軽井沢 なんだか感慨深いですね」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。夫でモデルの石倉ノアさんとの思い出の地である長野県・軽井沢を息子と訪れています。コーヒーを飲みながら散歩したり、そばを食べたり、のんびりと過ごせたようです。
「息子と一緒に成長できる毎日が幸せ」母の日である10日の投稿では、息子と石倉さんとの家族ショットを公開した島袋さん。「ママになって4年。毎日試行錯誤で、まだまだ半人前だけど…それでも息子と一緒に成長できる毎日が幸せ」と、1児の母としての思いも明かしています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)