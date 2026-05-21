

左から：内閣府 健康・医療戦略推進事務局長の内山博之氏、ニコン・セル・イノベーション 代表取締役社長の中山稔之氏、ブリストル・マイヤーズスクイブ 代表取締役社長の勝間英仁氏、衆議院議員のとかしき なおみ氏、厚生労働副大臣の仁木博文氏、経済産業省 商務情報政策局 生物化学産業課長の廣瀬大也氏、慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授の中村洋氏、米国製薬研究工業協会（PhRMA）日本副代表の川端裕之氏、ブリストル・マイヤーズスクイブのファブリス・エティエンヌ氏

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMS）と米国研究製薬工業協会（PhRMA）は共催で、「官民投資によって日本をアジアの再生医療等製品の拠点へ」をテーマに、革新的な再生医療等製品のエコシステム構築に向けた政策フォーラムを5月20日に開催した。近年、再生医療等製品は、革新的な治療選択肢としての医療的価値に加え、研究開発、製造、人材育成を通じた基幹産業としての可能性に注目が集まっている。今回のフォーラムには、国会議員、関係省庁（内閣府、経済産業省、厚生労働省）、アカデミア、業界団体、産業界、報道関係者など、再生医療等製品を取り巻く主要なステークホルダーが参画し、再生医療等製品を日本の成長戦略をけん引する領域として、官民投資による持続可能なエコシステム構築に向けて、実用的な議論が交わされた。



経済産業大臣の赤澤亮正氏によるビデオメッセージ

フォーラムの開催にあたり、経済産業大臣の赤澤亮正氏がビデオメッセージで挨拶した。「バイオ医薬品や再生医療の分野は、日本の将来の成長と競争力強化に大きく貢献する重要な分野である。政府の成長戦略においても、創薬・先端医療分野および合成生物学・バイオ分野の強化が位置づけられており、再生医療等製品はそれらの未来を担う技術となる」と、成長戦略における再生医療等製品の重要性を強調。「経済産業省では、合成生物学・バイオ分野において、産業政策の中核として官民投資を促進するロードマップ策定を進めている。同分野は、研究開発だけではなく、製造、人材供給体制、制度といった複数の要素が連動することで初めて産業として成立する。そのために、医療政策と産業政策を横断し、国内外の企業が連携・共創する環境を整えていく必要があると考えている。今後は、こうした取り組みを通じて、国内で研究開発から製造、供給までを一貫して担う体制を構築し、国際競争の中で存在感を発揮することで、アジアにおける重要なハブとしての役割を示していくことが重要である」と、官民投資を通じたエコシステム構築の方向性について説明した。



厚生労働副大臣の仁木博文氏

続いて、厚生労働副大臣の仁木博文氏が挨拶。「私は昨年、革新的医療推進政策フォーラムの勉強会を立ち上げ、再生医療等製品をめぐる諸課題について議論を重ねてきた。再生医療等製品は、がんや難治性の患者に新たな希望をもたらす革新的な医療技術である一方で、薬価の高騰が大きな課題となっている。再生医療等製品を、日本から世界の医療現場へ早期に届けていくためには、産業政策と医療政策が車の両輪のようにしっかりと噛み合うことが不可欠となる。厚生労働省では、PMDAによる開発相談・審査体制の一層の充実、イノベーションを適正に評価する診療報酬制度のあり方、さらには、高度な医療提供体制と専門人材の育成といった複合的な政策の整備に取り組んでいる」と、厚生労働省が進めている医療政策について紹介。「再生医療等製品の創薬エコシステムは、規制当局から製薬企業、CDMO、医療機関、患者まで、関係するすべての人々が一体となって構築していく必要がある。また、この仕組みは国内だけで完結するものではない。グローバルな研究開発・製造のネットワークの中で、日本がアジアにおける再生医療等製品の重要な拠点となる道筋をしっかりと描いていきたい」と、創薬エコシステム構築に向けて意欲を語った。



モデレーターを務めた慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授の中村洋氏

そして、慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授の中村洋氏がモデレーターを務め、内閣府 健康・医療戦略推進事務局長の内山博之氏、経済産業省 商務情報政策局 生物化学産業課長の廣瀬大也氏、衆議院議員のとかしき なおみ氏、ニコン・セル・イノベーション 代表取締役社長の中山稔之氏、ブリストル・マイヤーズスクイブ 代表取締役社長の勝間英仁氏、米国製薬研究工業協会（以下、PhRMA）日本副代表の川端裕之氏によるパネルディスカッションが行われた。



内閣府 健康・医療戦略推進事務局長の内山博之氏

第一部のテーマは「再生医療を日本の成長戦略にどう位置付けるか」。まず、内閣府の内山氏が、日本の成長戦略における「創薬と先端医療」の取り組みについて解説。創薬に関するこれまでの検討経緯を踏まえ、創薬・先端医療を成長戦略の重要な柱として位置づけ、今後の市場拡大や幅広い産業波及への期待、人材育成の必要性、さらには将来的な経済への影響についても語った。



経済産業省 商務情報政策局 生物化学産業課長の廣瀬大也氏

次に、経済産業省の廣瀬氏が、日本の成長戦略におけるバイオ・合成生物学に関して、「次世代の成長産業」と位置づけ、国内製造基盤の整備と人材育成の支援を進めていることを説明した。また、官民一体の包括的支援パッケージの構築による産業の育成が重要であることを強調。日本の製造力と早期承認制度などの独自の仕組みを組み合わせることで、再生医療産業を国内に定着させるビジョンを示した。



ブリストル・マイヤーズスクイブ 代表取締役社長の勝間英仁氏

ブリストル・マイヤーズ スクイブの勝間氏は、日本における再生医療等製品の産業化について、「再生医療等製品は、患者に革新的な治療を届けると同時に、日本の産業競争力にも貢献し得る分野であると考えている。当社では、CAR T製品の開発、提供を超え、ニコン・セル・イノベーションとの協働による国内製造への投資を通じ、グローバル企業と国内企業が連携することで実現した、日本の成長戦略に向けたイノベーションの架け橋となるアジア初のモデルを実現した。再生医療等製品の持続的な発展には、予見性と一貫性のある制度設計の下で、官民が同じ方向性を共有して取り組むことが不可欠であると、改めて認識を深める有意義な機会となった」と述べた。



ニコン・セル・イノベーション 代表取締役社長の中山稔之氏

また、ニコン・セル・イノベーションの中山氏は、ブリストル・マイヤーズ スクイブとの協業と成長戦略について説明すると共に、日本を細胞療法のアジアの拠点にすることについて言及。「再生医療は将来が期待される成長産業であると考えている。当社とブリストル・マイヤーズ スクイブとの協業を通じて、国内に再生医療の製造基盤を確立。当社の強みである製造技術と品質管理能力を活かし、アジアにおける製造・供給ハブを目指す」とし、日本における再生医療等製品の産業化に向けて継続的な投資を続け、細胞療法のハブとする考えを語った。



衆議院議員のとかしき なおみ氏

衆議院議員のとかしき氏は、再生医療分野で日本がアジアの中心となる可能性に期待を高めると共に、「今後の高齢化社会を乗り切っていくために、再生医療等製品の産業化を推進し、日本が再生医療分野でリーダーシップを取ることを世界に示していくことが必要である」と、産業育成への意思を明確に打ち出すことの重要性を強調した。



米国製薬研究工業協会（PhRMA）日本副代表の川端裕之氏

第二部では「投資を推進する制度とは」をテーマにパネルディスカッションを行った。PhRMAの川端氏は、再生医療製品を含む新薬の生産に必要な制度および政策として、薬価制度にフォーカス。「再生医療等製品は革新的な価値を持つ一方で、オーダーメイド型という特性から従来の医薬品とは異なるコスト構造を持っている」と指摘し、イノベーションの価値を適切に評価できる薬価制度と予見可能な政策設計の必要性を訴えた。また、経済産業省の廣瀬氏は、日々研究が進む再生医療を継続的に支援していく姿勢を示すと共に、再生医療が日本の成長戦略の「核」となることに期待を寄せた。



パネルディスカッションの様子

内閣府の内山氏は、資金・人材・データの3つの観点から課題と方向性について見解を述べた。資金面では、スタートアップへのシード投資支援や、イノベーションを適切に評価する薬価制度の整備を挙げ、人材面では、研究開発・治験・製造にとどまらず資金調達を含むエコシステム全体を担える多様な人材の育成と流動化の必要性を指摘。データ活用面では、オーダーメイド医療を支える医療データとAIの利活用推進を課題として示した。



パネルディスカッションの様子

最後に、衆議院議員のとかしき氏は、「現行の薬価制度は大量生産によるコスト低減を前提にしているが、CAR T細胞療法のような再生医療はオーダーメイド製造である以上、従来の薬価では対応が難しい」とし、「従来の薬そのものに対してのコストと効果を評価する考え方に対して、患者の人生全体を見据えた治療効果という視点から価値を問い直すことが重要である」と語った。また、「日本を再生医療等製品のアジアの拠点にする」ための国内外および官民連携の戦略的投資（架け橋モデル）を新たなイノベーションの成功事例にすることの重要性についても言及した。





パネルディスカッション後の質疑応答では、フォーラム参加者へのリアルタイムアンケートを実施した。「『日本を再生医療等製品のアジアの拠点にする』ための国内外および官民連携の戦略的投資（架け橋モデル）が重要であると感じるか」という質問に対しては、85％が「極めて重要である」と回答。





また、「日本にそうした投資を呼び込む上で現在の政策や制度の仕組みは、日本への投資を呼び込む上で課題になっていると感じるか」という質問に対しては、55％以上が「極めて課題があると感じる」と回答するなど今回のフォーラムを通して、議論されてきた国内外および官民連携の戦略的投資への期待感の強さと制度面の課題が改めて浮き彫りになる結果となった。

ブリストル・マイヤーズ スクイブ＝https://www.bms.com/jp