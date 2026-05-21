巨人のロマン砲として期待されている高卒育成２年目の竹下徠空（らいあ）内野手（１９）が２１日、ジャイアンツ球場で３軍練習に参加。「今は右の長距離砲がいないですし、岡本和真さんがいなくなった穴埋めは必要です。そこにたどり着けるように」と大きな夢に向かって、日々汗を流している。

１０日のＢＣ神奈川戦と１５日のＢＣ信濃戦で本塁打を放つなど、今季３軍では２１試合に出場し、６本塁打と長打力は折り紙付き。この日は、雨天のため室内でティー打撃やライブＢＰに参加し快音を響かせた。だが「自分は守備が課題です」。全体練習後には若林３軍ディフェンスコーチとテニスラケットを使った「特守」を行った。左右に振られるショートバウンドをラケットで打ち返し、守りの足さばきを鍛えるきついトレーニングだ。

昨年は１試合のみの出場だった２軍戦にも今季は４番を任されるなど、９試合に出場している。打率２割７分６厘と結果を出しているが、いまだ本塁打はゼロ。「自分では調子がいいとは思ってない。ヒットは出ているが、たまたまいいところに落ちてくれただけ」と自己分析を徹底している。動きを少なくし、打つ前の段階をシンプルにする打撃フォームに挑戦しており「打てなくても続ける。練習で感覚がいいものを試合で試して、打てるまでやらないとわからないので。やってきていることは間違ってない」と強い思いで、チャレンジを続けている。

２０２４年の育成ドラフト６位で入団。昨季は３軍で１１本塁打を放ち、潜在能力の高さを証明した。今後の目標は、１日でも早く２軍に”参加”ではなく”合流”すること。「参加した２軍試合での圧倒的な長打力が必要です。今は毎試合ヒットを打てていますが、それを長打に変える。それを毎回続けていたら（１軍昇格）のチャンスがあると思います」と２年目の若武者が前を見据えた。