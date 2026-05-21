◆陸上 関東学生対校選手権 第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部１万メートル決勝が行われ、日大のシャドラック・キップケメイ（４年）が２８分１５秒１６で優勝した。駿河台大のスティーブン・レマイヤン（４年）が２８分１７秒９９で２位に続いた。東海大の中野純平（３年）が２８分１９秒３９で日本人トップの３位、同じく東海大の南坂柚汰（４年）が２８分２１秒６２で日本人２番手の４位と健闘した。

中大の三宅悠斗（２年）は２８分２２秒２７で日本勢３番手の５位だった。

序盤は三宅と早大の山口竣平（３年）が集団のペースを揺さぶりながらレースを展開。ただ終盤は留学生が前に出て、ラストは東海大勢が追い上げ。三宅は「東海大の選手が出たときに反応できなかった。表彰台が取れなかったので７０点くらいかなと思います」と淡々と振り返った。

今年の第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を狙った中大は、３、４区で一時首位に立つなど往路３位と粘ったものの復路は６位。２年連続総合５位だった。悔しさをバネに中大は今シーズン、トラックレースから好記録をマークする選手が多く、三宅は「自己ベストを出すとチームの士気は上がっていきますし、そういうことはしっかり意識しています」と言葉に力を込める。

今年の箱根駅伝は史上初の上位１０人の１万メートル平均タイムが２７分台と、圧倒的なスピード力が注目された。ただ「『速いだけで強くない』と言われていることが、やっぱりみんな悔しくて…」と三宅。「泥臭い練習を去年からしているので、その結果が少しずつ出てきていると感じます」と中大の選手たちは、まだまだ強くなる。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。