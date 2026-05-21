ロックバンド「爆風スランプ」のボーカル・サンプラザ中野くん（65）が、21日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、デビュー秘話を語った。

山梨県に生まれ、千葉の高校を卒業後、早大へ進学。高校の同級生だったパッパラー河合らと爆風スランプを結成した。

「デビュー前というのは、日本のライブハウスを回らせていただいて、ライブハウスの動員記録を打ち立てて、かなり人気があった」。しかし、「レコード会社から声が掛からなくて」と、意外な事実を打ち明けた。ある日、レコード会社のスタッフから厳しい一言を浴びたという。

「お前たちな、ライブハウスで人気があるのは分かる。お前たちのライブは本当におもしろい。だけどな、レコードっていうのは1枚買って、何十回も何百回も聴くんだぞ？お前たちの歌、何百回も聴けるか？」

当時のバンドは、場を笑いに包むコミックソングで大人気だった。中野くんは「当時、やっていたのが、『尻の穴から出たい』とか、『ゆかいな坊さん』とか、あんまり中身のない…。でもお客さんは盛り上がっている」と説明した。

デビューに向けて、レーベルからは条件が提示された。「“分かった。B面（カップリング）は今までのお前たちの曲の中でいいものを使おうと。でもA面は、こっちが用意した作曲家、作詞家の曲にしてもらうぞ”と言われた」。ところが、提示された楽曲に、中野くんは「あまりにもずさんで、あまりにもひどくて」と難色を示す。

サビは英語で、「ハートブレイカー」「トラブルメイカー」と、韻を踏んだ歌詞が入っていたという。「“84年に、感覚として古すぎないか？”と、私は凄く抵抗した」。すると、ディレクターが逆ギレ。「じゃあ明日までに書いてこいと」。その一言燃えた中野くんが作ったのが、デビューシングルの表題曲「週刊東京『少女A』」だった。

中森明菜のヒット曲「少女A」にもかかっている。パロディー要素もありながら、詞は東京・表参道に週1回、遊びに行く田舎少女のけなげな気持ちを表現したもの。「これがOKになって、“これから全部、歌詞はあなたに書いてもらうね”って」と、ようやくお墨付きを得たことを明かした。