◇セ・リーグ 巨人1―3ヤクルト（2026年5月21日 神宮）

巨人・田中将大投手（37）が先発し、今季最短の4回で54球を投げ、4安打3失点で今季2敗目を喫した。

初回に2失点する苦しい立ち上がりとなり「やっぱり一番は初回です。リズムに乗る前に相手にうまいことやられてしまって、点数を取られてしまった」と振り返った。

中11日でのマウンドとなった右腕は、初回先頭の長岡に右前打、2番・サンタナに左中間二塁打を許して無死二、三塁とすると、続く鈴木叶の三ゴロの間に先制された。その後、なお1死一、三塁で岩田の右犠飛で2点目を失った。

2回にも長岡に左中間への適時二塁打を浴びてさらに1失点と序盤で波に乗れず。3、4回はいずれも3者凡退としたが、5回に代打を送られて交代となった。

「3回、4回は立ち直れてきていたんですけど、自分自身がリズム乗る前にやられてしまった。（自分の）球がどうこうというか、相手にうまく打たれた」と悔しがった。

杉内投手チーフコーチは「丁寧に投げているなと思ったけど、相手打線もしっかり研究しているんだろうなと思う」と振り返った。

チームとしても、21年6月以来5年ぶりの8連勝はならず。田中将は次回登板に向け「球数も今日は少なくて全然、体は大丈夫。反省点をまた練習からしっかりやって、次のゲームはしっかりと初回からいい投球できるように」と前を向いた。