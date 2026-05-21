２０１３年９月にフジテレビを退社したアナウンサー・本田朋子が、先輩アナと再会し、盛り上がったことを明かした。

１９日付のＳＮＳで「とあるご縁があり、武田祐子さんと再会。アナウンサーの話というより、ママトークで話が尽きず、楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。祐子さん、そのちゃん、ありがとうございました♡」とフジ時代の先輩、武田祐子アナ（５５）との笑顔の２ショットをアップ。これに武田が「朋ちゃん、楽しかったねー！ずっと笑いっぱなしで、顔とお腹が筋肉痛になりそう」などと返信している。

１９９４年にフジテレビに入社し、「笑っていいとも！」「ＦＮＮスーパーニュース」などを担当した武田アナは、山形大学理学部（生物学科環境生物学専攻）卒のリケジョ。「もしもツアーズ」のナレーションでは、独特のコミカルなナレーションが話題となった。１７年にフジを退社し、フリーに転身した。

本田と同じ写真をＳＮＳに投稿しており、「拝見するの久しぶりだなぁ」「相変わらず綺麗」「おー綺麗なまんまいい女だね」などの声が寄せられている。