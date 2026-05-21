＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】覚醒した宇良「自信満々」の“ドヤ歩き”リアクション

前頭十一枚目・宇良（木瀬）が、勢いに乗る新鋭力士の前頭十七枚目・藤凌駕（藤島）を豪快に投げて9勝目を挙げた。勝利後の宇良の“自信満々”なリアクションも反響を呼び、「決めた後の足がセクシーすぎw」「ドヤ歩き最高にかっこいい」とファンが盛り上がった。

今場所は「ちいかわ」の新たなデザインの懸賞旗が披露され、「ウラ」というセリフつきのキャラクターのイラストが描かれていることでも話題の宇良。ここまで8勝を挙げているが、十二日目に対戦した藤凌駕も同じく8勝を挙げている注目力士だ。23歳の藤凌駕は先場所新入幕を果たし、幕内2場所目で勝ち越しを決め勢いに乗っている。優勝争いにも絡む3敗同士の初顔の対決となった。

取組前、ABEMAで解説を務めた元前頭・大碇の甲山親方は「藤凌駕は、この圧力ね。出足、押す力。押すだけじゃなくてまわしを取っても寄り切る力があるんですよ。それに対して宇良はしぶといですから」と新鋭の藤凌駕に注目。「藤凌駕は宇良みたいなタイプとあまり対戦したことがないと思うんです。アマチュア時代に自分より小さい力士とかしぶとい力士はいたと思うんですけど、宇良は小さくもないですからね。前に出る力もあるので。こういった相手に藤凌駕はどう取るかですね」と期待を寄せていた。

取組は立ち合い、正面から当たった両者。中に入って右がのぞいた宇良が前に出ていき、土俵際で素早く右からの掬い投げを決め、藤凌駕に何もさせず豪快に転がした。勝った宇良は自信たっぷりの様子で歩いていた。宇良は3敗を死守して9勝目を挙げた。敗れた藤凌駕は4敗目を喫し、幕内優勝争いから一歩後退した。

甲山親方は宇良の相撲内容について「いやあ、素晴らしい相撲でしたね。真っ向勝負。しっかり低く当たって。藤凌駕の出足以上の。相手の中に入ったことによって宇良も前に出られた」と称賛。期待の新鋭の勢いを止めた勝利に「藤凌駕の力は出ませんでしたね」と語った。

宇良の勝利にABEMAファンも「覚醒してます」「強すぎワロタ」「絶好調やな！」と大喜び。決着後の自信満々なリアクションにも「なんだこのちいかわは」「ドヤ歩き最高にかっこいい」「珍しくドヤ相撲したな」「決めた後の足がセクシーすぎw」と注目するファンが相次いだ。(ABEMA／大相撲チャンネル)