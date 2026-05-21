グラビアアイドルの葵りんごさん（24）のFLASHデジタル写真集「葵りんご JUICY＆FRESH！」がリリースされました。ミスヤングチャンピオン2025でグランプリを受賞した逸材の彼女は、B90砲が自慢。「日本一の天然アップルぱい」がキャッチコピーです。



【写真】舌ペロがかわいい！葵りんごさん

TikTokフォロワー15万人超を誇り、人気急上昇中のグラドルの葵さんは、桃月なしこらが所属することでおなじみのゼロイチファミリア期待のルーキーです。写真集は、弾ける笑顔とみずみずしい素肌がまぶしい、フレッシュさ全開の王道グラビア作品です。バスト90センチの抜群のスタイルが映えるビキニ姿から、ナチュラルで愛らしい表情までたっぷり収録。爽やかさと色気が絶妙に溶け合う、何度でも見返したくなる一冊です。



FLASHに登場した葵さんは、初登場ながら8ページにわたってグラビアを展開。大胆衣装からあふれんばかりの「天然アップルぱい」を存分に披露しています。写真では落ち着いた雰囲気ですが、インタビューでは「天然エピソード」を披露、そのギャップもたまりません。



葵さんはSNSで「デジタル写真集 「JUICY＆FRESH！」も配信されます。誌面には収まりきらなかった もっと濃いりんごが詰めこまれてるよ♡ ありのままのりんごを 君に一番近くで見てほしいな」「りんごの声が聞こえてくるような はしゃいでるカットも、 いつもとは別人のような大人っぽいりんごも この1冊に詰まってます みんなの感想待ってる」などと投稿。撮影時の画像を公開しています。



【葵りんごさんプロフィール】

あおいりんご 2002年3月22日生まれ 兵庫県出身 T160・B90W60H85 アイドルグループのメンバーとして活躍し、2025年には「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得。最新情報は、公式X（@aoiringo_01）、公式Instagram（@a0._.oi）