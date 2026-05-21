＜大っ嫌いな義両親＞亡くなって数年後も旦那の部屋には写真が飾ってある。2人の顔は見たくない！
義両親は旦那さんにとって大切な人。そのため亡くなった後に写真を飾っておくこともあるでしょう。でも、ママからすると写真を飾られることが嫌と感じることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『心の底から嫌いな義両親がようやく亡くなり3年。ずっと息子でしかなかった夫は、いまだに大きなサイズの写真を何枚も飾ったままです。夫の部屋だけですが、用事で部屋に行くと心が詰まります。義両親の写真は、飾らなくてはいけないのでしょうか？ 仏壇などは一切なく、また義両親は親戚付き合いゼロだったため、訪れる人もいません』
義両親の大きな写真…せめて小さめに変えたら？
『うちは本家なので義祖母、義父や独身の人などの写真がズラリとある。私も義母が嫌いだから、亡くなったら小さめの写真にしようかと思っている』
『旦那が義父の17回忌まで置かせてほしいと言うから我慢しているけれど、せめて大きな写真はやめて、小さめの写真に変えてほしいな。前に相談したけれど、旦那が難色を示したから、しばらく間を空けてまた相談する予定』
大きなサイズの写真は、投稿者さんが部屋に入る度に目に飛び込んでくるのでしょう。少しでも目に触れづらくなるように、写真のサイズを小さくするのもよさそうですね。小さめサイズにして棚などに置いてもらえば、投稿者さんの視界にも入りにくくなるのでは？ 旦那さんは難色を示すかもしれませんが、亡くなってすでに3年が経過しているわけですから、気持ちも落ち着いてきたタイミングかもしれません。
時期が過ぎたら片づけていくという風習もある
『うちは大きな遺影は49日まで。魂がちゃんと上がっていけるように、仏壇の中の小さな写真以外の写真は全てしまう。13回忌を過ぎたら、小さな写真もしまって、33回忌（最近では17回忌でも）で位牌も片づけていいと聞くから、そのつもり。魂がのぼれないから、写真は長く飾らない方がいいという考えもある。大切にしているなら片づけるんじゃないかな？』
地域やその家によりますが、写真を長く飾っていると、「亡くなった人の魂が天国に行けない」という考えもあるようです。写真を飾ると、遺された家族の想いが伝わることもあるのかもしれませんね。悲しみや寂しさ、いつもそばで見守ってほしいという思いもあるかもしれませんが、大切な人だからこそ写真を片づけた方がいい場合もあるようです。このような話をしてみると、旦那さんの気づきになるかもしれません。
旦那さんにとっては大切な両親
『旦那さんにしてみたら大切な人たちだったのでは？ 自分が嫌いな人は、旦那さんにも嫌ってほしいというのは通用しない』
『投稿者さんにとっては憎い人でも、旦那さんにとってはたった2人の両親。親を失って喪失感のなかにいる人に対して、そこは切り離して考えてあげようよ』
義両親との関係を考えると、写真を見るのさえ嫌という投稿者さんですが、旦那さんにとっては大切な両親です。写真を片づけてほしいと思っても、旦那さんの思いは違うでしょう。もし逆の立場だったらどう感じるのか。それを考えてみるとよいかもしれません。投稿者さんが両親の写真（遺影）を飾っていて、それを旦那さんに片づけてと言われたら、ムッとしたり、悲しくなったりするのではないでしょうか。
自分の心だけの問題。旦那さんの部屋には入らない
『旦那の部屋だけなら、投稿者さんは入らなければいいので許容かな。掃除も何もかも旦那が自分ですればいいし』
『旦那の部屋だけでしょ？ もうその部屋はノータッチでいいんだよ。維持管理を全て旦那にしてもらえばいいじゃん』
義両親の大きな写真は旦那さんの部屋に飾ってあります。他の部屋にはないのですから、投稿者さんが部屋に入らないようにすればよさそうですね。その前に一度、写真を小さくしたり、しまったりしてもらえないかと、旦那さんに相談してもよいでしょう。もしかしたら、その時点で了承してくれるかもしれません。もし断られたのであれば、なるべく部屋には入らないようにする。部屋の管理は旦那さんに任せて、投稿者さんは苦しい思いをせずに暮らしてほしいですね。