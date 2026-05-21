こちら国内外のお酒がずらりと並んでいます。山形屋で初開催となる催事「酒博」が21日から始まりました。お酒好きにはたまらないおつまみも充実しています。

21日から山形屋で始まった「酒博」。なかなか手に入らない貴重な日本酒やフランス産のワインなど、国内外24社およそ700銘柄のお酒が並んでいます。

（記者）「初開催の『酒博』。見どころの一つが実際に飲んで造り手からお酒の楽しみ方を聞くことができます」

オープンから30分あまり・・・何杯試飲？

試飲を楽しむこちらのお二人。午前10時のオープンから30分あまりですが・・・

（訪れた客）「(Q.何杯試飲した？)30杯。大新潟展や北海道物産展にも来るがこれだけ（のお酒）はない」

訪れた人たちは、飲んで、飲んで、飲みながら、国内外から集められたさまざまなお酒に魅了されていました。

「ただ飲むだけじゃない」食事やおつまみも充実

（記者）「ただ飲むだけじゃない。こちらではお酒に合う食事も一緒に楽しむことができる」

目の前で握られる寿司やチーズ、天ぷらなど、お酒好きにはたまらない食事やおつまみもおよそ100品と充実しています。

「ホットドッグと天ぷらを買った」

「少しからのお酒でも飲めるので楽しいです」

飲んでよし、食べてよしの「酒博」は来週26日まで開かれています。

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