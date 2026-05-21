1本の通報が功を奏しました。鹿児島県警は21日、強盗に入る目的で準備をしたなどの疑いで男5人を逮捕・送検したと発表しました。

目出し帽にバール、ガスバーナーに手袋・・・出水市内に停まっていた車の中から見つかった押収品です。

東京や神奈川などに住む男あわせて5人を逮捕・送検

鹿児島県警は21日、佐賀県内の住宅に強盗に入る目的で道具を準備したなどの疑いで、徳島市の会社員・井川翔太容疑者(27)と、東京や神奈川などに住む男あわせて5人を逮捕・送検したと発表しました。

(記者)「容疑者の車はこのあたりでみつかった」

「ふらふら走る車がいる」と通行人から110番通報

県警によりますと今月1日午前1時ごろ、出水市の国道3号で「ふらふら走る車がいる」と通行人から110番通報がありました。

警察官が駆けつけたところ車内には井川容疑者など3人が乗っていて、車内を調べると、バールや目出し帽などを発見。生命財産を奪うために凶器を持っていたことを一部認めたため現行犯逮捕しました。

この3人は強盗に入る実行役で前日に佐賀県に下見に行き、逮捕時は出水市で時間を調整していたとみられています。3人のほかに、住宅に電話をかけ強盗の機会をうかがった疑いと強盗後に金品を運ぶ準備をした疑いで男2人を逮捕・送検しました。

強盗予備容疑について警察は5人の認否を明らかにしていませんが、SNSなどでメンバーを集める匿名・流動型犯罪グループ=トクリュウとみて捜査しています。

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