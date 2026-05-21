21:00　
テイラー英中銀委員、MNI主催イベント出席

21:30　
米新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）
予想　21.1万件　前回　21.1万件

米失業保険継続受給者数（05/03 - 05/09）
予想　178.7万件　前回　178.2万件

米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）
予想　18.3　前回　26.7

米住宅着工件数（4月）
予想　141.5万件　前回　150.2万件（住宅着工件数)　
予想　-5.3%　前回　10.8%（住宅着工件数・前月比)　
予想　138.2万件　前回　136.3万件（住宅建築許可件数)　
予想　2.3%　前回　-11.4%（住宅建築許可件数・前月比)

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）
予想　53.8　前回　54.5（製造業PMI・速報値)　
予想　51.1　前回　51.0（非製造業PMI・速報値)　
予想　51.6　前回　51.7（コンポジットPMI・速報値)

22日
0:00　
ベイリー英中銀総裁、イベント講演

0:30　
エルダーソンECB理事、イベント講演

1:20　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）

2:00　
米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）

NATO外相非公式会合（スウェーデン、22日まで）
EU財務相非公式会合（キプロス、23日まで）

※予定は変更されることがあります。