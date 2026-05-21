ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

テイラー英中銀委員、MNI主催イベント出席



21:30

米新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16）

予想 21.1万件 前回 21.1万件



米失業保険継続受給者数（05/03 - 05/09）

予想 178.7万件 前回 178.2万件



米フィラデルフィア連銀景況指数（5月）

予想 18.3 前回 26.7



米住宅着工件数（4月）

予想 141.5万件 前回 150.2万件（住宅着工件数)

予想 -5.3% 前回 10.8%（住宅着工件数・前月比)

予想 138.2万件 前回 136.3万件（住宅建築許可件数)

予想 2.3% 前回 -11.4%（住宅建築許可件数・前月比)



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（5月）

予想 53.8 前回 54.5（製造業PMI・速報値)

予想 51.1 前回 51.0（非製造業PMI・速報値)

予想 51.6 前回 51.7（コンポジットPMI・速報値)



22日

0:00

ベイリー英中銀総裁、イベント講演



0:30

エルダーソンECB理事、イベント講演



1:20

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）



2:00

米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）



NATO外相非公式会合（スウェーデン、22日まで）

EU財務相非公式会合（キプロス、23日まで）



※予定は変更されることがあります。

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