◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）

巨人は１得点に終わり、連勝が７で止まった。

先発・田中将は初回先頭・長岡とサンタナに連続長短打を浴び無死二、三塁のピンチを招くと、鈴木叶の三ゴロの間に先制点を献上。その後１死一、三塁では岩田に右犠飛を許した。０―２の２回は先頭・石井の四球をきっかけに２死三塁となると、長岡に左中間へ適時二塁打を浴び、３点目を失った。３、４回は立て直したが、４回４安打３失点で２敗目を喫した。

打線は０―２の２回に１死から岸田の左前打と若林の右越え二塁打などで１死満塁を迎えたが、後続が倒れ無得点。０―３の３回は２死三塁からダルベックの一塁適時内野安打で１点を返した。５回は先頭の代打・キャベッジが三塁内野安打で出塁し平山が死球を受け、無死一、二塁の好機をつくったが、得点には至らず。６回以降も得点を刻むことはできなかった。

阿部監督の試合後の一問一答は以下の通り。

―序盤は好機であと１本が出なかった。

「１本出ていれば全然また違った展開になっていたんだけど、こればかりは。みんな打とうと思ってやっているから」

―田中将は球威が…。

「今日はストレートに威力がなかったから。けど、悪いなりに何とかしのいでくれたんで。他のあとのピッチャーみんな頑張ってくれたんで。最後もこうやっていい粘りを見せて。明日につなげます」