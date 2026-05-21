全日本野球協会、全日本軟式野球連盟、ＮＰＢエンタープライズは「第１２回 ＢＦＡ Ｕ−１２アジア野球選手権」（８月９〜１５日、中国・杭州市）に出場する侍ジャパンＵ１２日本代表の選手の審査、選考のため、動画応募による「侍ジャパン Ｕ−１２日本代表 全日本合同トライアウト〜デジタルチャレンジ〜」を５月１日より３１日まで実施している。

巨人、ＭＬＢパイレーツで活躍し、現在はオイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブＣＢＯの桑田真澄監督が率いるＵ１２は、全日本軟式野球連盟に登録している学童チームの子どもたちの可能性を出来るだけ多く見いだし、代表選手になれるチャンスを広げたいという思いから、デジタルチャレンジを実施中だ。自らのプレーを動画で撮影し、応募フォームに投稿してエントリーする。審査を通過した応募者は、２次選考会を経て代表選手に選出される予定である。

◆応募条件：公益財団法人全日本軟式野球連盟に登録している学童野球チームに所属する日本国籍を有する１２歳以下の小学生で、以下の項目を一つ以上クリアしている選手。

〈１〉５０メートル走：７・３秒以下

〈２〉球速：１０５キロ以上

〈３〉遠投：７０メートル以上

〈４〉特筆すべき技能を持っていること ※平均打率５割以上や飛距離が突出しているなど

◆応募方法：侍ジャパン公式サイト内「Ｕ−１２ デジタルチャレンジ特設ページ」へアクセス、応募フォームに必要事項を記載のうえ、動画をアップロードすることでエントリーとなる。詳細は特設ページまで。

◆応募期間：５月１日午前１０時〜３１日午後１２時００分まで。