オーイシマサヨシ×鈴木愛理「でしょフェス!!」で念願のコラボ！ゲスト歌手が歓喜「リハでは可愛すぎて…」

テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で配信中の『オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!』。

5月20日（水）、東京ドリームパーク内・SGCホール有明にて同番組史上過去最大規模となるイベント「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026 有明でありったけのアリガトウ♡ 5周年GO！GO！GO！でしょ!!」が開催された。

放送開始5周年を記念した今回のイベントでは、5年分の「アリガトウ」を込めて、番組に縁のある豪華ゲスト・こっちのけんと、TRUEを迎え、一夜限りのスペシャル神曲カバーや奇跡のコラボを大連発。

番組を愛するたくさんのファンが有明に詰めかけ、大盛況のうちに幕を閉じた。

鈴木愛理×TRUEは、鈴木愛理のソロ初シングルリリース曲である『Escape』をコラボ。実はこの楽曲の作詞を担当したというTRUE。同曲でのコラボは2人にとっても念願だったそうで、観客の心の奥深くに染み渡る、エモーショナルな歌声で会場を魅了した。

歌い終わりのMCでTRUEは「リハでは可愛すぎて愛理ちゃんの顔を見られなかったんですけど、本番ではちゃんと見れました！」と嬉しそうに語った。

最後のメッセージで鈴木は、「この番組は私の帰る場所の一つでもあるので、10周年に向けてまた走り出していきたいと思います。明日からもよろしくお願いします！」と未来への抱負を語り、オーイシは「10周年はもっと大きな会場で、僕ら東京ドーム目指しているので！！10周年を目標に番組も続けていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします！」と明るいコメントでイベントを締めくくった。

◆完全版の後日放送が決定！

「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026 有明でありったけのアリガトウ♡ 5周年GO！GO！GO！でしょ!!」は、CSテレ朝チャンネル1にて完全版の放送が決定。

ライブ映像のほか、ここでしか観ることのできないイベント当日の舞台裏映像まで、出演者・ゲストの本番直前のリアルな姿を「ちょい見せ」する。

放送は7月10日（金）よる7時から開始。

さらに、CSテレ朝チャンネルでは番組の放送を記念したプレゼントキャンペーンの実施が決定。CSテレ朝チャンネル公式SNSをフォロー＆リポストし、専用応募フォームに応募した人の中から抽選で、出演者直筆サイン入りTシャツをプレゼント。キャンペーンの詳細は後日発表予定だ。