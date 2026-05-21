【マジョマジョ】「伝説のゴージャス姉妹」は気になる...！単色アイシャドウがパワーアップ

資生堂が展開する「マジョリカマジョルカ」は、2026年5月21日に、ロングセラー単色アイシャドウ「シャドーカスタマイズ」のリニューアル商品「マジョスコープシャドウ」全16色と、その専用ケース「カスタマイズケース」を発売しました。

万華鏡のようなきらめきが長時間続く

2003年のブランド誕生時からのロングセラーである単色アイシャドウ「シャドーカスタマイズ」がリニューアルして登場しました。

今回新たに採用された「きらめき高密着処方」により、アイシャドウがなめらかに広がりまぶたにピタッと密着。ラメ落ちや色落ちを防ぎ、美しい仕上がりが長時間続く仕様になっています。さらに「ライト＆シェードパール」を新配合することで、目元に自然な奥行きと立体感を演出します。

全16色展開で、参考小売価格は各色880円。

点在感のあるラメや偏光パールなどの組み合わせで、無限にきらめく色展開にも注目です。パールタイプ10色、ラメタイプ4色、グリッタータイプ2色の計16色がラインアップ。

リニューアル前の人気色「ゴージャス姉妹」「綿菓子」「コルク」は、色調を踏襲しつつ、それぞれ「伝説のゴージャス姉妹」「できたての綿菓子」「あけたてのコルク」として新たな名称で登場しました。

肌にのせたイメージは画像のとおり。

あわせて、専用の「カスタマイズケース」も同日に発売。

お気に入りの「マジョスコープシャドウ」を4色セットできる仕様で、自分だけのきらめきパレットを作ることができます。

参考小売価格は1320円。

商品について詳しくは、公式サイト特設ページから確認できます。各色の紹介やメイク方法なども紹介されています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部