East Of Edenが6月10日にリリースするニューEP『Rising In Bloom』収録楽曲の作家情報が、メンバーによるInstagramライブにて発表された。

（関連：East Of Eden、ほとばしる5つのエネルギー ツアー『Growing』――情熱が炸裂し続ける楽園、熱狂の具現化）

今作は、バンドの既存制作陣による楽曲に加え、初挑戦や新たなコラボレーションを含む構成となっている。3曲目に収録される「Checkmate」では、リーダーのAyasaが自身初の作詞を担当。作曲はこれまで「Evolve」などを手掛けてきたEast Of EdenとMaoによる共作となる。

4曲目の「Telepathic」では、要田健を作詞／作曲／編曲に迎えた初コラボレーションが実現。これまでのEast Of Edenにはないラウド／メタル基調のサウンドに仕上がっている。5曲目の「Dawn of Astrantia」は、「Red Line」「The weight of choice」を担当してきた藤永龍太郎が手掛けた。メンバーの個性を熟知した藤永ならではの、スピード感のあるアグレッシブな楽曲となっている。

あわせて、リリース後に開催される東名阪ツアー『East Of Eden Zepp Tour 2026 ～ Rising ～』の追加公演として、8月9日にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）公演が決定。また、各会場に合わせた購入者特典イベントや、公演翌日に各地で開催される特典会のほか、インターネットサイン会も発表となった。

＜Ayasa コメント＞

やっと『Rising in Bloom』の全貌を皆さんにお知らせできることを、とても嬉しく思っています。今回の新曲たちは、これまでのEast of Edenらしさを大切にしながらも、新しい挑戦を詰め込んだ作品になりました。要田さんにご参加いただいた「Telepathic」は、これまでのEast of Edenにはなかったギターリフや重厚感のあるサウンドが印象的な楽曲です。音源でもライブでも、新しい景色を感じてもらえる一曲になったと思います。藤永さんに手掛けていただいた「Dawn of Astrantia」は、楽曲や歌詞の至るところにメンバーそれぞれの個性が散りばめられていて、“今のEast of Eden”をしっかり表現していただいた楽曲になりました。そして「Checkmate」では、今回初めて作詞に挑戦させていただきました。Maoさんからデモをいただいて初めて聴いた瞬間、チェス盤の情景が自然と浮かび、そのイメージを軸に、vo.あかね氏を主人公として、人生というゲームを進んでいく姿を思い描きながら言葉を紡いでいきました。それぞれ違った華やかさを持った楽曲たちになっているので、たくさん楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）