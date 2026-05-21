フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）と木原龍一（33）5月17日、Instagramを更新。共同投稿で新たなエキシビションプログラムを制作したことを報告した。

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三浦と木原は「Newエキシビプログラムをつくりました」と報告。さらに、2024-2026シーズンのショートプログラム「Paint It Black」を手がけた振付師のシェイ＝リーン・ボーン氏に、今回のプログラムも振り付けしてもらったことを明かした。

投稿では「とってもカッコいいプログラムになってます」と、新プログラムへの手応えをのぞかせ、プログラムの一部を動画で公開している。さらに、スケートリンク上に倒れ込んでいる木原と見つめる三浦の姿も収められた。最後は「NEWりくりゅうをお見せできるよう、たくさん特訓します！」と意気込みをつづった。



【画像】新エキシビジョンプログラムを制作した三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「龍一くん大丈夫ですか？」「楽しみすぎる」「龍一くんはどうしたん？」「絶対カッコいいプログラムなの確信しました」「完成が楽しみです」「待ってました！」「龍くん倒れちゃってるよ！ハードな振り付けなのかな？」「やっぱり氷上が1番似合う」「ワクワクします」「冷凍マグロが横たわっている…」「お衣装含め早く見たいです」「既にかっこいいです！」「木原君、何で倒れてるの？」などコメントが寄せられた。