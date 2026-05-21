トロント・ブルージェイズ公式Xは5月18日に投稿を更新し、岡本和真（29）のTシャツ配布企画を告知した。投稿では「FASHION STATEMENT」と添え、7月20日のレイズ戦で入手できるアイテムとして、岡本本人が青い「KAZUMA OKAMOTO」Tシャツを着用するプロモーション動画を公開している。

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動画では、岡本が茶色のソファに座り、胸元に大きくデザインされた自身のTシャツを指さしている。球場グルメのケサディーヤをもじった「Kazadila」を口にしながら、最後は笑顔で「ナイスTシャツ」とアピール。食べこぼしを払うようなしぐさもあり、岡本らしいゆるさと愛嬌が詰まった映像になっている。

【画像】青いTシャツを指さす岡本（画像はToronto Blue Jays公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「そのナイスTシャツ 欲しいです！！！」「ありがとうブルージェイズ！ ありがとう岡本和真！ 月曜日を乗り越えられる！」「和真さんこぼしてるじゃないの」「らしさ全開ですね ビッグオークT-Shirt欲しいなー トロントに行きたい」といった声が寄せられている。