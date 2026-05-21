【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】

岡村率いる“凡人シェフ軍団”は調理時間が60分、

一方、“鉄人シェフ”はたったの20分という究極のハンデマッチ！！

今回のテーマはぶり大根。

ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？

【凡人シェフ軍団】

岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）、エース（バッテリィズ）

【鉄人シェフ】

薮崎友宏シェフ





【ゴチになります27 第10戦】

ゲストは上川隆也さん＆賀来賢人さん！

テーマは“若返ったらうれしいなゴチ”

脳トレゲームでゲストもゴチメンバーも大混乱！？

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】松阪牛 よし田

【住所】東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー 53階

【電話番号】03-5358-5401

【営業時間】

ランチ 11:30〜14:30(コースLO.13:30/LO14:00)

ディナー 17:30〜22:00(LO.21:00)

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】年中無休(年末年始、ビル休館日を除く)

【アクセス】



・京王新線「初台」駅 東口より徒歩1分

【お店紹介】

日本の伝統と素材を取り入れた「心からのおもてなし」

松阪牛 よし田では、上質なくつろぎと親しみを感じていただきながら、楽しいお時間をお過ごしいただくために、日本の伝統的な技法を取り入れた「心からのおもてなし」空間を演出します。

多忙な日常から離れ、静寂で優美な空気感につつまれながらも、組子細工などの和の高級感が贅沢なひと時を是非ご堪能下さい。



結果発表

設定金額：2万3000円

自腹額：16万9100円 白石麻衣 食事代支払い

おみや：2万8000円 岡村隆史 おみや代支払い

1位佐野勇斗（−800円）2万2200円2位せいや（−1300円）2万1700円3位賀来賢人（−2300円）2万700円4位倉科カナ（＋3700円）2万6700円5位増田貴久（−3800円）1万9200円6位上川隆也（＋4200円）2万7200円7位岡村隆史（−6800円）1万6200円最下位白石麻衣（−7800円）1万5200円

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