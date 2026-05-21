ぐるナイ 上川隆也・賀来賢人ゴチ＆料理ハンデマッチ2時間SP！！
【料理時間ハンデマッチ 鉄人VS凡人シェフ軍団】
岡村率いる“凡人シェフ軍団”は調理時間が60分、
一方、“鉄人シェフ”はたったの20分という究極のハンデマッチ！！
今回のテーマはぶり大根。
ハンデがあれば凡人シェフたちでも鉄人に勝つことができるのか！？
【凡人シェフ軍団】
岡村隆史、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）、エース（バッテリィズ）
【鉄人シェフ】
薮崎友宏シェフ
【ゴチになります27 第10戦】
ゲストは上川隆也さん＆賀来賢人さん！
テーマは“若返ったらうれしいなゴチ”
脳トレゲームでゲストもゴチメンバーも大混乱！？
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】松阪牛 よし田
【住所】東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー 53階
【電話番号】03-5358-5401
【営業時間】
ランチ 11:30〜14:30(コースLO.13:30/LO14:00)
ディナー 17:30〜22:00(LO.21:00)
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】年中無休(年末年始、ビル休館日を除く)
【アクセス】
・京王新線「初台」駅 東口より徒歩1分
【お店紹介】
日本の伝統と素材を取り入れた「心からのおもてなし」
松阪牛 よし田では、上質なくつろぎと親しみを感じていただきながら、楽しいお時間をお過ごしいただくために、日本の伝統的な技法を取り入れた「心からのおもてなし」空間を演出します。
多忙な日常から離れ、静寂で優美な空気感につつまれながらも、組子細工などの和の高級感が贅沢なひと時を是非ご堪能下さい。
結果発表
設定金額：2万3000円
自腹額：16万9100円 白石麻衣 食事代支払い
おみや：2万8000円 岡村隆史 おみや代支払い