新疆の南疆鉄道、新たに八つの待避駅が開業

中国国家鉄路集団傘下のウルムチ局によると、新疆ウイグル自治区を走る南疆鉄道の阿克蘇（アクス）-巴楚（マラルベシ）区間の拡張・輸送能力増強工事により新設された八つの待避駅が5月20日、すべて営業を開始したとのことです。これは、当該区間の拡張・輸送能力増強が段階的に大きな成果を収めたことを示しています。

今回新設された八つの待避駅は、阿克蘇西駅、月亮湖駅、一間房東駅、渡鴨山駅、金銀川東駅、啓浪駅、柯坪東駅、斉蘭驛駅です。

待避駅は「道路の追い越し車線」のように、列車が一時的に停車して待避することができ、単線鉄道における列車の待ち時間を大幅に減らし、鉄道の通過能力をさらに向上させます。

南疆鉄道は天山山脈の南北を結び、新疆ウイグル自治区南疆地域の経済と社会の発展を支える交通幹線であり、中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車、中欧班列ルートの重要な構成部分です。うち阿克蘇-巴楚区間は拡張・輸送能力増強前は単線のディーゼル鉄道であり、旅客や貨物輸送の需要増加に対応できなくなっていました。新疆鉄道は今年3月、南疆鉄道阿克蘇-巴楚区間の拡張・輸送能力増強工事を開始しました。工事完了後、年間の貨物輸送能力は2091万トンに達し、1日当たりの列車運行数は平均39.2本が見込まれており、南疆地域の経済と社会の発展に力強い原動力を注ぎ込むことになります。（提供/CGTN Japanese）