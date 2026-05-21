「ヤクルト３−１巨人」（２１日、神宮球場）

巨人は接戦を落として連勝が７でストップした。２０２１年６月以来５年ぶり、阿部政権下では初となる８連勝はならなかった。

田中将が先発したが、４回を４安打３失点で降板。日米通算２０３勝で並んでいた黒田博樹（広島）を超える日本投手歴代単独２位の同２０４勝目を挙げることもできなかった。

右腕は立ち上がりから安定感を欠いた。初回は先頭・長岡に右前打を浴び続くサンタナに左中間二塁打を打たれていきなり無死二、三塁のピンチを招く。この場面で鈴木叶の三ゴロで１点の先制点を献上。さらに岩田の右犠飛で２失点目を許した。二回には２死三塁から長岡に左中間適時二塁打を浴びて３失点目を喫した。五回の攻撃で代打を送られてマウンドを降りた。

打線は相手先発・山野を打ちあぐね、左腕に７回を７安打１得点に封じ込められた。九回に１死一、二塁の好機を作り粘りをみせたが、あと一本が出なかった。

試合後、阿部監督は「１本出てれば全然また違った展開になってたんだけど。そればっかりはね」と振り返った。田中将については「きょうはストレートの威力がなかった」と指摘しつつ「悪いなりになんとかしのいでくれたんで。他のあとのピッチャーがみんな頑張ってくれたんで、最後もこうやっていい粘りを見せて、明日につなげます」と、２２日からの阪神戦（東京ドーム）を見据えた。