猫さんたちの「爪切りタイム」には、それぞれ違った個性が出るもの。4匹の猫たちが爪切りを頑張る姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破し、「この世の終わりみたいな顔してて可愛いw」「みんな頑張ったねー」「4ニャンの姿に癒されます」といったコメントが寄せられました。

【動画：爪切りが苦手な４匹のネコ→ママが抱っこすると…可愛すぎて『思わず応援したくなる光景』】

トップバッターは毎回りんちゃん

YouTubeチャンネル『はぴ猫日記』に投稿されたのは、「りんちゃん」「ちくわくん」「ビビちゃん」「モカちゃん」の4匹の猫たちが、苦手な爪切りを頑張る様子。この日、4ニャンみんなの爪切りをすることになったそう。

まずはりんちゃんからスタート。りんちゃんは、他の子たちの爪切りの音を聞くと隠れて出てこなくなってしまうそうで、毎回1番なんだとか。この日はママさんに抱っこされると、不満そうにしながらもとても大人しく、されるがままに爪を切らせてくれたそうです。

なでなで作戦でリラックス

お次はビビちゃん。ママさんが名前を呼ぶと、自分からすぐに来てくれて抱っこも嫌がらず、協力的だったとのこと。爪切り中、一生懸命我慢していたのか少しモゾモゾしていたものの、最後まで頑張ってくれていたそうです。

3番目はちくわくん。少し離れた場所へ逃げていたそうですが、爪切り前にママさんのお膝の上で優しく撫でてもらうとリラックスしたようで、とろけた表情に。ちくわくんも大人しく爪を切らせてくれたみたいです。

最後はモカちゃん

最後は、4匹の中でも特に爪切りが苦手だというモカちゃん。しかし、他の子たちの爪切りを見てソファーの下へ隠れてしまい、出てきてくれません。

「モカちゃーん」と声をかけるも出てきてくれず、今日は難しいかな…と諦めかけていたその時、ママさんが「可愛いモカちゃーん」と声をかけると、「ここにいます！」とでもいうように急いで出てきてくれたのだとか！どうやらモカちゃんには、“可愛い”の一言がとても大事だったようです。これにはパパさんもママさんも思わず爆笑。

時には威嚇してしまうほどに苦手な爪切り。それでも今回は、ママさんのお膝の上で「ウニャー」と不満そうに鳴きながらも、「偉いね～」と何度も褒められ最後まで頑張ってくれていた可愛いモカちゃん。ママさんの優しい声掛けや手際の良さで、みんな爪切りを頑張れたみたいですね！

投稿には「この世の終わりみたいな顔してて可愛いw」「みんな頑張ったねー」「4ニャンの姿に癒されます」「みんな良い子でしたね」「皆ママを信頼しているからリラックスしているんですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はぴ猫日記』では、他にもりんちゃんたち4ニャンの、可愛い日常の姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「はぴ猫日記」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。