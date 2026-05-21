猫があなたを呼んでいるサイン4選

猫が飼い主さんに呼びかけるときは、鳴き声はもちろん、視線や行動などさまざまな方法でアピールしてきます。状況や気分によって使い分けていることも多く、よく観察するとパターンが見えてくるでしょう。

ここでは、よくある呼びかけのサインを4つ紹介します。愛猫とのコミュニケーションを深めるヒントにしてみてください。

1.「ニャー」と鳴く

猫の鳴き声は、もっともわかりやすい呼びかけのサインです。高い声で「ニャー」と鳴くのは、甘えや要求のサインともいわれており、状況に応じてさまざまな理由が考えられます。

たとえば「一緒に遊ぼう」「撫でて」といったところでしょうか。そのほかにも、飼い主さんの顔を見ながら「ニャー」と声をあげてくる場合は単に注目してほしいというだけのことも。

要求によって、鳴き声のトーンや長さを使い分けて話しかけてくる猫も多く、その鳴き方は猫によって異なります。

2.じっと見つめる

猫は警戒しているときに相手をじっと見つめますが、信頼している飼い主さんに向ける視線は、なにかお願いがあるときのサインです。控えめな性格の猫は、少し離れた場所からじっと見つめてくることもあります。

じっと見つめてくるときは「お腹空いた」「遊んでほしい」「ドアを開けて」などの明確な要求がある場合が多いでしょう。

鳴かずに見つめているだけの場合は、比較的おだやかな要求です。

3.前足でトントン

猫は要求があるときに、前足でトントンと触れてくることがあります。この行動は、確実に注意を引くための行動です。ほかの呼びかけに反応がなかったときに、より積極的なアピール手段としておこなうことが多いです。人間に例えると「ねえねえ」と肩をトントンして話しかけているイメージです。

前足でトントンしながら「ニャー」と話しかけてくることもあり、その場合はなにか困り事があるのかもしれません。まわりの状況を確認し、解決してあげてください。

4.足元に絡みついてくる

飼い主さんが歩いているそばをついて回ったり、足元にスリスリしてきたりするのも呼びかけているサインのひとつです。

猫の顔まわりや足には臭腺があり、飼い主さんに体をこすりつける行動にはマーキングの意味も含まれています。「あなたは私のもの」という主張と「かまってほしい」という2つの心理があると考えられます。

歩いている足元に絡みついてくるときは、かまってほしい気持ちが高まっているときです。立ち止まって声をかけ、なでてあげると喜んでくれるでしょう。

猫があなたを呼ぶ心理と応え方のコツ

猫の呼びかけは「飼い主さんに気づいてほしい」というサインです。人と暮らす中でコミュニケーション手段を身につけ、鳴き声や行動をとおしてアピールしてきます。

猫の呼びかけを無視しつづけると、信頼関係に影響する可能性があります。基本はできる範囲で応えることですが、毎回すぐに応じていると要求がエスカレートすることもあります。忙しいときなど、状況に応じて少し待ってもらうことも必要です。

ただし、どれだけ忙しいときでも無視したり、邪険に扱ったりせず「少し待ってね」と声をかけるなどして、無視されたと感じさせない対応を心がけましょう。

まとめ

猫があなたを「呼んでいる」サインは、鳴き声だけではありません。視線、前足でのタッチ、足元への絡みつきなど、さまざまな行動を通じて飼い主さんにアピールしています。

アピールの方法は、飼い主さんとの日々のやり取りの中で少しずつ形づくられていくため、猫によって個性があります。「うちの子はこういうときにこうする」というパターンを見つけられると、愛猫の要求に上手に応えられるようになるでしょう。