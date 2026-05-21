16万回以上視聴され視聴者の涙を誘っているのは、家族の姿を探し回る猫ちゃんの姿。投稿には「泣いてしまいました」「探してる姿切なすぎます」「寂しいね」と、猫ちゃんに共感するコメントが相次いで寄せられています。

【動画：『いつもと違う声がする』→2階に上がってみると、猫が…次女が帰ったあとの『切なすぎる瞬間』】

2階から聞いたこともないような声が

Instagramアカウント「ジャイ子part2 / 5にゃんの下僕」に投稿されたのは、茶トラ猫のシンバさんが2階を歩き回っていたときの様子。そのとき1階にいた投稿主さんは、2階から「いつもとは違う声がする」と思い、2階に上がってみたのだそうです。

うろうろしていたシンバさんは、どうやら投稿主さんの次女さんを探していた様子だったとのこと。実は次女さんは、春に社会人になったばかり。しばらく実家に帰省していたそうですが、少し前に自宅に戻ってしまったのだそうです。

まだいる気がする

シンバさんは「おうちのどこかに次女ちゃんがいる気がする」と感じていたようで、廊下をゆっくり歩いていたそう。各お部屋のドアに近づいては、声や匂いを探すように神経を研ぎ澄ませていたといいます。

投稿主さんは「もう帰ってしもうたんよ」「また夏に帰ってくるけん」と伝えながらなでていたそうですが、もちろんご自身もとても寂しかったとのこと。次女さんも、三女さんも同じタイミングで帰省して、その後帰ってしまったのだそうです。

夏を楽しみに

シンバさんは、ご実家を離れて暮らしている次女さんと三女さんともっと一緒に過ごしたかったようですね。次女さんと三女さんも、きっと同じ気持ちでいるはず…。夏にまた帰省されるご予定とのことなので、いい子にして待っていてくださいね。

ちなみに、シンバさんはパパさんにも仕事に行ってほしくないようで、バッグやキャリーケースにすりすりすることがあるそうです。シンバさんにとっては、家族のみんながおうちにいることがこの上ない幸せなのでしょう。

シンバさんが大好きな次女さんと三女さんを探し回る投稿には、視聴者から「お姉ちゃんは夏に帰ってくるからね」「やっぱり寂しいよね」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「ジャイ子part2 / 5にゃんの下僕」には、シンバさんの他、あっこ兄さん、もみ姉さん、ふくちゃん、ゆうちゃんとたくさんの猫ちゃんたちの幸せな日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ジャイ子part2 / 5にゃんの下僕」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。