敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。打って投げてと大忙しだった初回終わりに見せた大谷のこの日唯一の“ミス”にファンも反応している。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。中堅フェンスを越える8号となった。その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は、投ゴロと空振り三振で2アウトを取ると、最後は98.7マイル（約158.8キロ）のフォーシームで3番シーツを空振り三振に斬った。

自らの本塁打から始まり、自らの奪三振で終わった初回の攻防を終えベンチに向かう大谷だが、帽子を脱ごうとした際に、誤って帽子が落下。思わず手ではたいてしまい、そのままグラウンド上を転々とする帽子を大谷が追いかけるシーンを、中継したNHK-BSのカメラが捉えた。

ネット上でこのシーンが話題になると、米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xも反応。泣き笑い絵文字などを添えた投稿に、日本のファンからも「ほんと、こういうとこがね（笑）」「球数投げさせられたなあ…しんどすぎて帽子落としちゃったよw」「大谷さん帽子（泣き笑いの絵文字）」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）