西村拓哉、Aぇ! group小島健との“友達化計画”進行中「先輩後輩としてのリスペクトをいったんなしに」
Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉が21日に都内で開催された映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』完シェー報告会に出席。Aぇ! groupメンバーや西村は、それぞれが現在進行中の計画を明かした。
【写真】西村拓哉＆Aぇ! group、笑顔いっぱいのソロショットも！
本作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作として、2015年にアニメ化された「おそ松さん」の映画版。20歳を過ぎてクズでニートだけど、どこか憎めない6つ子の兄弟の姿を描く。この日は渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督も出席した。
報告会では、それぞれが進行中の計画を明かすことに。おそ松役の末澤は、「癒し化計画」とのことで「癒しキャラになるわけじゃない（笑）」としつつ「（自分が）癒されるために色々（グッズを）集めていきたい」と発言。カラ松役の正門は「釣り人化計画」を掲げて「佐野が船舶免許を持っているので。プライベートで釣りに行ったりしているみたいなので、連れて行ってくれたら嬉しい」と提案して、チョロ松役の佐野は「5年位船運転してへんけど、乗る？」と笑顔を見せた。
佐野が「大食い化計画」と明かすと、会場からは驚きの声が。ライブと健康のために増量したそうで「4キロ増えてるんですけど、久しぶりに会うスタッフさん皆さんに『佐野君痩せた？』って言われるんですよ（笑）。体重を増やしたいっていう根底にある意味が成していないので、もうちょっと増やしたい」と話していた。
一松役の小島は「YouTuber計画」と明かし、自身のソロチャンネル『最強漢小島健伝説』について「6月25日、僕の誕生日までに20万人いかないと終わりますっていう。今ね、18万8千人とか」とコメント。
トド松役の西村は「小島友達化計画」と返答。本作を機にAぇ! groupメンバーと交流をしているそうで「小島くんとも仲良くさせていただいて。ラーメンを食べに行ったりご飯を食べに行ったり、（会う機会が）増えたので。ここで一度、先輩後輩としてのリスペクトをいったんなしにして、距離近くなってもいいんじゃないか？ みたいな」と提案して、小島は「断ったら僕が悪者みたい（笑）」と返して会場を沸かせた。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は6月12日公開。
【写真】西村拓哉＆Aぇ! group、笑顔いっぱいのソロショットも！
本作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作として、2015年にアニメ化された「おそ松さん」の映画版。20歳を過ぎてクズでニートだけど、どこか憎めない6つ子の兄弟の姿を描く。この日は渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督も出席した。
佐野が「大食い化計画」と明かすと、会場からは驚きの声が。ライブと健康のために増量したそうで「4キロ増えてるんですけど、久しぶりに会うスタッフさん皆さんに『佐野君痩せた？』って言われるんですよ（笑）。体重を増やしたいっていう根底にある意味が成していないので、もうちょっと増やしたい」と話していた。
一松役の小島は「YouTuber計画」と明かし、自身のソロチャンネル『最強漢小島健伝説』について「6月25日、僕の誕生日までに20万人いかないと終わりますっていう。今ね、18万8千人とか」とコメント。
トド松役の西村は「小島友達化計画」と返答。本作を機にAぇ! groupメンバーと交流をしているそうで「小島くんとも仲良くさせていただいて。ラーメンを食べに行ったりご飯を食べに行ったり、（会う機会が）増えたので。ここで一度、先輩後輩としてのリスペクトをいったんなしにして、距離近くなってもいいんじゃないか？ みたいな」と提案して、小島は「断ったら僕が悪者みたい（笑）」と返して会場を沸かせた。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は6月12日公開。