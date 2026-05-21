デビュー２年目を迎えた舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝。２４日で最終日を迎える第１回新潟開催のリーディングを独走中だ。１７日の開催を終えて１０勝。２位の斎藤新騎手（５勝）にダブルスコアをつけている。邁進する１９歳に活躍の秘けつを聞いた。

１０日には１日４勝を挙げるなど、活躍が目覚ましい。「馬質を上げていただいて、田中（博康）先生や関係者の方々のおかげです」と周囲への感謝を忘れない。自身でも変化を感じるという。「勝てる位置にいることが多くなりました。デビュー時から言われてきましたが、ようやく理解できてきました」。勝つことで良い循環も生まれている。「メンタルも強くなって余裕が出てきました。自信からか、より強気に乗れるようになりますね」と積極的な競馬につながっているという。

第１回の新潟開催は残り２日。２３日に８鞍、２４日に７鞍の計１５鞍に騎乗予定で、初の開催リーディングをつかみ取る。現時点で２７勝を挙げ、すでにデビュー１年目の１９勝を上回った。通算４６勝で、あと５勝すれば斤量が２キロ減から１キロ減に変わる。慢心は一切なく、「今年の目標は最低でも５０勝」と掲げる。向上心と強い自信を手に入れた若武者の未来は明るい。

◆舟山 瑠泉（ふなやま・るい） ２００６年７月２８日生まれ、千葉県出身。美浦・田中博康厩舎所属。初騎乗は２５年３月１日の中山１Ｒ（シウダーエヴィータ５着）。初勝利は同８日の中山７Ｒ（レーヴブリリアント）。ＪＲＡ通算５７２戦４６勝。２５年の民放競馬記者クラブ賞受賞。