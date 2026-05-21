関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。

作品にちなみ、自分がやりたいことを「○○化計画」として発表。西村は「小島友達化計画」とともに主演したAぇ！groupの小島健と友達になるプランを挙げた。共演をきっかけに4人との交流が盛んになったといい「（末澤）誠也くんからお下がりもらったり、正門（良規）くんがおいしいお肉をおうちに送ってくれたり。（佐野）晶哉は後輩なんですけど」と明かした。

小島ともすでに仲は良いが「ラーメン食べに行ったりご飯食べに行くのが増えた。だから一旦ここで先輩後輩とのリスペクトをなしにして、距離近くなってもいいんじゃないか」と提案。小島は「舞台上で？断ったら僕が悪者みたい」とごもっともな意見を返しつつ「ごめんなさい」とお断りしていた。

その理由について「それでなくても今もう楽屋あいさつで“おう、小島！”とか言ってくる。そもそもリスペクトがないので、これ以上だと（立場が）逆転しちゃう」とバラし、西村は慌てて否定していた。

赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」の松野家6兄弟が20歳を超え、クズでニートとなった姿を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。