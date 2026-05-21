『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“ニセ覆面パトカー”で飲酒事故 “警察マニア”2人を逮捕」についてお伝えします。

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サイレンを鳴らし赤信号の交差点を直進する1台の車。赤色灯がついていますが、覆面パトカーではありません。さらに、乗っていたのも警察官ではありませんでした。

運転していた無職の中村蓮容疑者（23）は、危険運転致傷などの疑いで逮捕されました。

警視庁によりますと去年、東京・練馬区で酒に酔った状態で車を運転して電柱に衝突し、同乗する交際相手の女性にけがをさせた疑いがもたれています。

ネットで購入したというパーツは、見た目も本物と見分けが付きません。覆面パトカーのようにみえますが、不正に改造された”ニセ覆面パトカー”です。

中村容疑者は、この車を運転し緊急走行を装っていたとみられます。信号無視など少なくとも15回の交通違反をしていたとみられています。

さらに警視庁は、中村容疑者の車を不正に改造した疑いがあるとして、会社員の真下義士容疑者も逮捕しました。

2人は、小中学校時代の同級生。真下容疑者はいわゆる“警察マニア”で、マニアが集うグループにも入っていたということです。

2人は容疑を認めているといいます。中村容疑者は調べに対し「お酒を飲んで酔っ払っていて、気が大きくなっていたので、緊急走行をしてしまった」と話しているということです。