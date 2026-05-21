◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡのエース・東克樹投手（３０）が２１日、広島戦（マツダ）に先発し、８回１０安打３失点（自責２）と粘投。ソフトバンクにトレード移籍した山本に代わって２試合連続で松尾でのバッテリーとなる中で、開幕から８試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）としたが、３敗目（４勝）を喫した。

５回まで３安打無失点。広島打線の早打ちもあり、わずか５４球だった。１点リードの４回には２死二、三塁のピンチを招いたが、大盛を中飛に仕留め、冷静な投球が光った。だが、６回１死から菊池に左前打を許すと、続く小園に右中間への適時三塁打を浴びて同点とされた。なおも１死三塁で４番・坂倉の打球は二塁正面への高いバウンドのゴロに。しかし、三塁走者の生還を防ごうと前進守備から突っ込んだ二塁・成瀬が後逸（記録は失策）。味方の手痛いミスもあり、一気に逆転された。

直後の攻撃となった７回２死三塁では、ベンチは６回終了時点で６６球だった東に代打を送らなかった。空振り三振でチャンスを逸し、東は悔しそうな表情を浮かべた。その裏、東は先頭・大盛に左越え二塁打を食らうと、２死三塁から代打・前川に左前適時打を献上。背番号１１がマウンドで両手を膝についてうなだれた。それでも、１死からの３連打で満塁のピンチとなった８回は大盛を遊ゴロ、中村奨を一邪飛で無失点。１０３球で１人で最後まで投げ切った。

この日は中８日でのマウンド。相川監督は「１年間（戦うため）のね」と通常の中６日より２日多い休養を与えるマネジメントを見せた。東自身も「中６日よりも多めにトレーニングはやりました。５月はどうしても疲労がたまってくるところ。トレーニングで負荷を上げてやっていこうとトレーナーさんと話して決めていたので。しっかりできていい調整だったかなと思います」と話していた。