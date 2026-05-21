◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

広島が、逆転で接戦を制して今季初めて２カード連続で勝ち越した。本拠マツダでの勝ち越しは、開幕３連勝して以来。２２日から、交流戦前ラストで３・５ゲーム差の最下位・中日と敵地バンテリンＤで３連戦に臨む。

１点を追う６回に打線が意地を見せた。１死一塁から小園が右中間を真っ二つに破る適時三塁打で同点に追い付き、続く坂倉のボテボテの打球は前進守備の二塁・成瀬が後逸し、逆転に成功した。７回には２死三塁から代打・前川が今季初打点となる適時打でリードを２点に広げた。ＤｅＮＡ・東克樹投手と今季４度目の対戦で初めて黒星をつけた。

先発・玉村は、６回１失点の好投で今季初勝利を手にした。序盤は毎回走者を許し、４回は２死無走者からの３連打で先制点を献上した。４回までに８１球を要したが、５回と６回は３者凡退。今季はけがで出遅れ。１３日に地元・福井の巨人戦では６回１失点で勝ち負けつかず。今季３戦すべて１失点投球で待望の勝利をたぐり寄せた。

７回以降は遠藤、ハーンとつなぎ、最後は森浦が無失点で締めくくった。

チームは１９日のカード初戦は４投手の１失点リレーで制したが、２０日は３点差を追い付きながら競り負けていた。