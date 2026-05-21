◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡが２カード連続の負け越しで勝率５割復帰ならず、借金２に後退した。エース・東克樹投手（３０）は中８日で８回１０安打３失点（自責２）と粘投。ソフトバンクにトレード移籍した山本に代わって２試合連続で松尾でのバッテリーとなる中で、開幕から８試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）としたが、３敗目（４勝）を喫した。

東は５回まで３安打無失点。広島打線の“早打ち”もあり、わずか５４球だった。１点リードの４回には２死二、三塁のピンチを招いたが、大盛を中飛の冷静な投球が光った。だが、完封も見えてきた６回。１死から菊池に左前打を許すと、続く小園に右中間への適時三塁打を浴びて同点とされた。なおも１死三塁で坂倉の打球は高いバウンドのゴロに。しかし、三塁走者の生還を防ごうと前進守備から突っ込んだ二塁・成瀬が後逸（記録は失策）。味方の手痛いミスもあり、東が一気に逆転された。

直後の攻撃となった７回２死三塁では、６回終了時点で６６球だった東に代打を送らなかったベンチ。空振り三振でチャンスを逸し、東は悔しそうな表情を浮かべた。その裏、東は先頭・大盛に左越え二塁打を食らうと、２死三塁から代打・前川に左前適時打を献上。背番号１１がマウンドで両手を膝についてうなだれた。７回の攻防が勝負を分けた。

打線は初回に２番・度会が３試合ぶりのヒットとなる遊撃内野安打。３年目で元ヤクルトの父・博文氏を超える通算１７４安打としたが、得点にはつながらなかった。４回には２死から勝又、宮下、成瀬の３連打で左腕・玉村から１点を先に奪ったが、以降は沈黙した。