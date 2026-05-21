ドイツサッカー連盟は２１日、Ｗ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨むドイツ代表メンバーを発表した。４０歳のＧＫノイアーが５大会連続で選出され、ＤＦキミヒ（バイエルン）、ＭＦハーバーツ（アーセナル）らが選ばれた。

Ｗ杯の１次リーグは、Ｅ組で１４日にキュラソー、２０日にコートジボワール、２５日にエクアドルと対戦する。ドイツ代表は２０１４年ブラジルＷ杯で優勝を果たすも、直近２大会は１次リーグ敗退。歴代２位の４度のＷ杯優勝を誇る強豪が復活を目指す。

前回のカタールＷ杯では１次リーグ初戦で日本と対戦。４年前から同じメンバーは９人（ノイアー、リュディガー、ラウム、キミヒ、ハーバーツ、ゴレツカ、ムシアラ、サネ、シュロッターベック）で、残りは入れ替わった。

▼ＧＫ バウマン（ホッフェンハイム）、ノイアー（バイエルン）、ニューベル（シュツットガルト）

▼ＤＦ アントン（ドルトムント）、ブラウン（フランクフルト）、キミヒ（バイエルン）、ラウム（ライプチヒ）、リュディガー（Ｒマドリード）、シュロッターベック（ドルトムント）、ター（バイエルン）、ティアウ（ニューカッスル）

▼ＭＦ／ＦＷ グロス（ブライトン）、ヌメチャ（ドルトムント）、パブロビッチ（バイエルン）、スティラー（シュツットガルト）、アミリ（マインツ）、バイアー（ドルトムント）、ゴレツカ（バイエルン）、ハーバーツ（アーセナル）、カール（バイエルン）、ルウェリング（シュツットガルト）、ムシアラ（バイエルン）、サネ（ガラタサライ）、ウンダブ（シュツットガルト）、ビルツ（リバプール）、ウォルトメイド（ニューカッスル）