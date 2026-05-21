Aぇ! group佐野晶哉、撮影初日に“ガチ寝”疑惑 ＝LOVE野口衣織の証言で好感度回復【おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?】
【モデルプレス＝2026/05/21】6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』完シェー報告会（完成報告会）が5月21日、都内にて行われ、主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が登壇。佐野が撮影初日に“ガチ寝”していた疑惑が暴露された。
【写真】Aぇ! group・西村拓哉・イコラブ野口衣織ら「シェー！」ポーズ
撮影時の思い出を聞かれると、西村が6つ子全員で布団に入るシーンでの裏話を暴露。「晶哉がアドリブでガチで寝てました」と明かし、会場に笑いが起こった。突然の暴露に、佐野は「こんなとこで言うなよ！」「監督にはバレてない可能性があんねんから！」と大慌て。川村監督が「全く気づかなかった」と返すと、佐野は「寝てないです！ピクってしただけです！失礼しました」と必死に釈明していた。
しかしその後、地下アイドル・橋本にゃー役の野口から、佐野の“好感度が上がる”エピソードも飛び出した。野口は、チョロ松役の佐野について「カットがかかるたびに自分のシーンを何度も見返していて、作品へのリスペクトをすごく感じた」と告白。「私も頑張らなきゃなって毎回気合が入りました」と刺激を受けたことを明かした。
これに佐野は「初めて好感度の上がるエピソードが出てきた」と感激。さらに野口は、佐野が披露した“ヲタ芸”についても「本当にお上手で、キレがすごかった」と絶賛。佐野は照れ笑いを浮かべながら「ありがとうございます」と応じていた。
このほかイベントでは、大ヒット祈願として巨大だるま落としも行われた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group佐野晶哉、撮影初日に“ガチ寝”疑惑
撮影時の思い出を聞かれると、西村が6つ子全員で布団に入るシーンでの裏話を暴露。「晶哉がアドリブでガチで寝てました」と明かし、会場に笑いが起こった。突然の暴露に、佐野は「こんなとこで言うなよ！」「監督にはバレてない可能性があんねんから！」と大慌て。川村監督が「全く気づかなかった」と返すと、佐野は「寝てないです！ピクってしただけです！失礼しました」と必死に釈明していた。
しかしその後、地下アイドル・橋本にゃー役の野口から、佐野の“好感度が上がる”エピソードも飛び出した。野口は、チョロ松役の佐野について「カットがかかるたびに自分のシーンを何度も見返していて、作品へのリスペクトをすごく感じた」と告白。「私も頑張らなきゃなって毎回気合が入りました」と刺激を受けたことを明かした。
これに佐野は「初めて好感度の上がるエピソードが出てきた」と感激。さらに野口は、佐野が披露した“ヲタ芸”についても「本当にお上手で、キレがすごかった」と絶賛。佐野は照れ笑いを浮かべながら「ありがとうございます」と応じていた。
このほかイベントでは、大ヒット祈願として巨大だるま落としも行われた。
◆「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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