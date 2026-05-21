【新華社杭州5月21日】黒い革ジャケットとレトロなスタッズ付きアクセサリーを身に着け、ブーツを履いた高齢者らがロック「你要跳舞嗎（踊りませんか）」を歌い出すと、震える声から命への情熱があふれ出した。

中国浙江省杭州市拱墅（きょうしょ）区の大関街道にある党群サービスセンター（共産党と住民の交流拠点）では、ロックバンド「風荷吉他揺滾楽隊」が今日も練習に励んでいる。結成17年目、リーダーの董雲蓉（とう・うんよう）さんは82歳、最年長の田永鎬（でん・えいこう）さんは91歳という高齢者バンドだ。

董さんは2005年、30年余り連れ添った夫を病気で亡くした。以前は明るく朗らかだったが、外へ出たがらず人付き合いも消極的になってしまった。ある時、董さんの息子が新聞で高齢者向け大学のギター講座の受講生募集広告を見つけ、母親に参加を勧めた。この時、董さんはすでに64歳だった。講座に通い始め、2学期に入ると、クラスに残った生徒はわずか4人になった。隣のクラスの1人を加えた5人の「高齢者」仲間は放課後、杭州市の絶景スポット「西湖十景」の一つ「曲院風荷」のあずま屋に集まって自主練をするようになった。バンド名の「風荷」もこれが由来となっている。初めはしっとりとした楽曲を中心に歌っていたが、インターネットでロックバンドの演奏を目にし、情熱的なパフォーマンスに心を奪われた。「ロックを歌うようになってからは悩みがすべて吹き飛んだ気がする」と董さんは話した。

バンドメンバーらはパフォーマンスの最後にいつも大声で「ロックは若者だけの特権ではない」と叫ぶ。彼らは年齢が音楽の妨げになるとは思っていない。生老病死は人生で避けて通れない道だが、音楽は高齢者が情熱をもって生き続ける原動力となっている。

党群サービスセンターの職員によると、董さんとバンドメンバーの生き生きとした姿は、周囲の高齢者が外へ出て社会に貢献するよう影響を与え、勇気づけてきた。同センターではすでに64の地域団体と民間エキスパート40人が集まり、活動している。センターは周辺住民の余暇や娯楽を大幅に充実させ、高齢者の「セカンドホーム」となっている。（記者/鄭可意）