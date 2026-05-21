◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-1巨人（21日、神宮球場）

セ・リーグ首位のヤクルトが勝利。巨人の連勝を7で止めました。

ヤクルトは初回、長岡秀樹選手とサンタナ選手の連打でノーアウト2塁3塁のチャンスを作ります。この場面で鈴木叶選手がゴロを打つとその間にランナーが生還、ヤクルトが幸先よく先制に成功します。さらに1アウト1塁3塁を作り、岩田幸宏選手が犠牲フライを放ち2点目を追加しました。

さらに2回には長岡選手がタイムリーツーベースを放ち、ヤクルトがリードを3点に広げます。

ヤクルトの先発はリーグトップタイ、ここまで5勝を挙げている山野太一投手。

2回には1アウト満塁のピンチを背負うも後続3人を抑え無失点。3回に内野安打の間に1点を失いますが、5回のノーアウト1塁2塁とピンチの場面では無失点でしのぐなど、要所を締める投球で巨人打線を7回を1失点に抑えました。

8回から継投に入り、2番手の星知弥投手が無失点、9回はキハダ投手が1アウト1塁2塁とされますが、後続を抑え3-1で勝利しました。

勝利投手となった山野投手はリーグ単独トップの6勝目を挙げました。