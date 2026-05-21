◇セ・リーグ 巨人1―3ヤクルト（2026年5月21日 神宮）

巨人は雨中でのヤクルト戦（神宮）に敗れて連勝が今季最長の7でストップ。2021年6月以来で阿部政権初となる8連勝を逃し、貯金が5に減った。

中11日での先発マウンドとなった37歳の田中将が初回に2点先制を許すと、2回にも1失点して0―3。

3回、4回と2イニング連続で3者凡退に仕留めてリズムをつかみかけた田中将だったが、1―3で迎えた5回に先頭で打席が回ると阿部監督が勝負に出て代打・キャベッジを起用した。

5打席連続三振中だったキャベッジは三塁への内野安打で出塁し、平山の死球で無死一、二塁としたが、吉川の痛烈な打球は左翼フェンスぎりぎりでサンタナに好捕され、泉口、ダルベックは凡退して無得点に終わった。

巨人打線は相手先発左腕・山野に対して2回の1死満塁も3回の無死一、二塁も無得点に終わっていたが、あと一本が出ず。7回1失点に抑えられた。

2点を追う9回にも投球の約9割が直球を占める相手守護神・キハダから先頭の佐々木が四球で出塁するも代打・坂本がまさかのスライダーに見逃し三振。代打・大城がスライダーを右前打して1死一、二塁と同点の走者も塁に出したが、平山が三振、吉川が左飛だった。

田中将は4回で54球を投げ、4安打3失点。自身2連敗で今季2敗目（3勝）を喫している。

なお、3位の巨人は交流戦突入前ラストカードとなる22日からの3連戦（東京D）で1ゲーム差で追う2位・阪神と激突する。