◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-1巨人（21日、神宮球場）

巨人がヤクルトに敗れ連勝が7で止まりました。

巨人先発の田中将大投手は初回、連続ヒットでノーアウト2塁3塁とされると内野ゴロの間に失点、さらに1アウト1塁3塁で犠牲フライをあげられ、初回に2点を失います。2回にはランナー3塁で長岡秀樹選手にタイムリーを打たれ、3点目を失いました。

それでも3回にダルベック選手のタイムリーで1点を返すと、田中投手は3回、4回は3者凡退に抑えました。

2点を追いかける巨人は5回、リズムを取り戻した田中投手を代えキャベッジ選手を代打に送るとヒットで出塁。さらに平山功太選手はデッドボールでチャンスを作ります。しかし後続が倒れ得点が奪えず、7回まで1得点とヤクルト先発・山野太一投手に抑えられます。

その後、継投に入ったヤクルトに対して9回、クローザーのキハダ投手から佐々木俊輔選手がフォアボールを選び先頭が出塁、さらに1アウト後、代打の大城卓三選手がヒットを放ち1塁2塁を作ります。しかし平山功太選手が見逃し三振、続く吉川尚輝選手はレフトフライに倒れ1-3で敗れました。