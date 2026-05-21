【ひらがなクイズ】解いて爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは豊かな自然
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、歴史や命のつながりを感じる表現、都市部とは異なる独自の魅力を持つ場所、そして人間関係を円滑にする大切な心理という、私たちの暮らしに関わる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
し□□
のう□□
□□けい
ヒント：ある一族の血筋を受け継いで生まれてくる後代の者たち。自然を扱う産業を主とする地域の景観や集落。そして、相手の品格や業績などを優れたものと認めて礼を尽くすことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「そん」を入れると、次のようになります。
しそん（子孫）
のうそん（農村）
そんけい（尊敬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、命のバトンを未来へつなぐ縦のつながり、豊かな自然とともに生きる地域社会の姿、そして人と人が互いに認め合い高め合う心のあり方を組み合わせました。共通する「そん」という響きが、連綿と続く時間軸の言葉から、情緒ある空間の描写、さらに内面的な道徳の領域まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史や命のつながりを感じる表現、都市部とは異なる独自の魅力を持つ場所、そして人間関係を円滑にする大切な心理という、私たちの暮らしに関わる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
のう□□
□□けい
ヒント：ある一族の血筋を受け継いで生まれてくる後代の者たち。自然を扱う産業を主とする地域の景観や集落。そして、相手の品格や業績などを優れたものと認めて礼を尽くすことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：そん正解は「そん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そん」を入れると、次のようになります。
しそん（子孫）
のうそん（農村）
そんけい（尊敬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、命のバトンを未来へつなぐ縦のつながり、豊かな自然とともに生きる地域社会の姿、そして人と人が互いに認め合い高め合う心のあり方を組み合わせました。共通する「そん」という響きが、連綿と続く時間軸の言葉から、情緒ある空間の描写、さらに内面的な道徳の領域まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)