「SNSで大バズり中のハーゲンダッツを食べてみたら…」【コンビニアイス】お高めアイス3品を本音リポ！
SNSで話題の商品も！ 高価格帯の「コンビニアイス3選」辛口リポ今回は、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入できる高価格帯のアイスを3品厳選。素材や味わいにこだわった商品ばかりですが、価格に見合う満足感はあるのでしょうか。フードライターの筆者が、味、食感、コスパを含めて本音レビューしました。
【画像】2025年にヒットした「セブンの人気スイーツ」
1. 【セブン】「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」413円
1つ目は、5月12日にセブン-イレブンで数量限定発売された「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」413円 （税込）。発売直後から「おいしすぎる」とSNSで話題になっている注目商品です。
大人気のハーゲンダッツですが、コーンタイプはセブン-イレブン限定。ほかでは購入できない特別感も魅力です。1個413円とかなり高価格帯ですが、クリーミーなアイスとサクサクのワッフルコーンのぜいたくな組み合わせを楽しむことができます。
ひと口食べると、茶葉の風味がふんわり広がる上品な甘さが絶品。香ばしくサックサクのワッフルコーンの中には、鉄観音ミルクティーアイスがぜいたくにぎっしり詰まっています。
筆者は正直、「413円は高すぎるのでは……」と思っていましたが、まるでアイスクリーム専門店のようなクオリティーに驚かされました。
鉄観音ミルクティーという珍しいフレーバーは、ほかではなかなか出会えない唯一無二のおいしさ。一度は食べてみる価値があると感じた商品です。
2. 【ローソン】「日本のフルーツ 北海道産メロン」279円
2品目は、5月12日にローソンから発売された「日本のフルーツ 北海道産メロン」279円（税込）。ローソン、またはナチュラルローソン限定で販売されている、“日本のフルーツ”シリーズのアイスバーです。
シンプルな見た目ながら、北海道産メロンのストレート果汁をぜいたくに使用。メロン好きにはたまらない、濃厚リッチな味わいを楽しめます。
ひと口食べると、メロン果汁の濃厚な甘みが口いっぱいに広がり、氷菓ながらシャリシャリ感は控えめで、ねっとりやわらかな口どけです。赤肉メロンをそのままかじっているかのようなコクのある甘みとジューシーさが印象的です。
279円にしてはやや小ぶりですが、味の高級感は申し分なし。メロン好きなら満足度の高い一品だと感じました。
3. 【ファミマ】「ワッフルコーン贅沢ミルク」378円
3品目は、ファミリーマートの「ワッフルコーン贅沢ミルク」378円（税込）。こちらはファミリーマートの中の「ファミマル PREMIUM」というプレミアムラインの商品です。
北海道産牛乳と生クリーム、マスカルポーネチーズを使用したアイスクリームと、発酵バターを使用したシュガーコーンを組み合わせた一品。かわいらしい見た目も魅力です。
食べてみると、ミルク感が非常に濃く、ミルクの素材のおいしさをしっかりと堪能できます。コーンの中までアイスクリームが惜しみなくたっぷりと入っているのもうれしいポイント。
ただ、シュガーコーンはサクサクとしているというよりは、ややしっとり食感。味自体はおいしいものの正直なところ目新しさは少なく、「378円はやや高いかも」という印象でした。もう少しソフトクリームのような滑らかさがあるか、価格が抑えめだと、さらに満足感が高まりそうです。
いかがでしたか。高価格帯のコンビニアイスは、素材にこだわっている商品が多く、ちょっとぜいたくしたい日にぴったり。気になる商品があれば、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)